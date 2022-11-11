19:50 11.11.2022 (обновлено: 20:23 11.11.2022)
В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России
В Удмуртской Республике рассмотрят уголовное дело адвоката Талантова о фейках о ВС России
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего осужденного за госизмену экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Павел Биянов.
"Дело передано по подсудности в Удмуртскую Республику", - рассказал собеседник агентства.
Соответствующее постановление накануне вынес Черемушкинский суд Москвы, следует из картотеки дел столичных судов.
По данным следствия, в апреле Талантов на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации. Черемушкинский суд столицы в конце июня избрал Талантову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие по делу было завершено в середине октября, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Окончательно Талантову вменили три эпизода по статье УК о фейках об использовании ВС РФ и два эпизода по статье “возбуждение ненависти или вражды”. Все они связаны с публикациями Талантова в социальных сетях.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.
Талантов - второй адвокат Сафронова, на которого завели уголовное дело. Признанного в РФ иноагентном Ивана Павлова обвинили в "разглашении данных предварительного расследования". Некоторое время спустя Павлов уехал за границу, сейчас он объявлен в розыск. За время работы над делом о госизмене он неоднократно заявлял, что следствие ФСБ давит на защиту и угрожает привлечением к уголовной ответственности.