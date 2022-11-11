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В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России - РИА Новости, 11.11.2022
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В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России
В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России - РИА Новости, 11.11.2022
В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России
Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:50
2022-11-11T20:23
происшествия
иван сафронов
иван павлов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
москва
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего осужденного за госизмену экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Павел Биянов.Соответствующее постановление накануне вынес Черемушкинский суд Москвы, следует из картотеки дел столичных судов.Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов был задержан в Ижевске по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ).По данным следствия, в апреле Талантов на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации. Черемушкинский суд столицы в конце июня избрал Талантову меру пресечения в виде заключения под стражу.Следствие по делу было завершено в середине октября, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Окончательно Талантову вменили три эпизода по статье УК о фейках об использовании ВС РФ и два эпизода по статье “возбуждение ненависти или вражды”. Все они связаны с публикациями Талантова в социальных сетях.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.Талантов - второй адвокат Сафронова, на которого завели уголовное дело. Признанного в РФ иноагентном Ивана Павлова обвинили в "разглашении данных предварительного расследования". Некоторое время спустя Павлов уехал за границу, сейчас он объявлен в розыск. За время работы над делом о госизмене он неоднократно заявлял, что следствие ФСБ давит на защиту и угрожает привлечением к уголовной ответственности.
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происшествия, иван сафронов, иван павлов, россия, удмуртская республика (удмуртия), москва, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иван Сафронов, Иван Павлов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Москва, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
19:50 11.11.2022 (обновлено: 20:23 11.11.2022)
 
В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России

В Удмуртской Республике рассмотрят уголовное дело адвоката Талантова о фейках о ВС России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего осужденного за госизмену экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Павел Биянов.
"Дело передано по подсудности в Удмуртскую Республику", - рассказал собеседник агентства.
Соответствующее постановление накануне вынес Черемушкинский суд Москвы, следует из картотеки дел столичных судов.
Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов был задержан в Ижевске по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ).
По данным следствия, в апреле Талантов на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации. Черемушкинский суд столицы в конце июня избрал Талантову меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие по делу было завершено в середине октября, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Окончательно Талантову вменили три эпизода по статье УК о фейках об использовании ВС РФ и два эпизода по статье “возбуждение ненависти или вражды”. Все они связаны с публикациями Талантова в социальных сетях.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.
Талантов - второй адвокат Сафронова, на которого завели уголовное дело. Признанного в РФ иноагентном Ивана Павлова обвинили в "разглашении данных предварительного расследования". Некоторое время спустя Павлов уехал за границу, сейчас он объявлен в розыск. За время работы над делом о госизмене он неоднократно заявлял, что следствие ФСБ давит на защиту и угрожает привлечением к уголовной ответственности.
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