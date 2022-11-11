https://ria.ru/20221111/talantov-1830951162.html

В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России

В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России - РИА Новости, 11.11.2022

В Удмуртии рассмотрят дело адвоката Талантова о фейках о ВС России

Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:50

2022-11-11T19:50

2022-11-11T20:23

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы передал по подсудности в Удмуртскую Республику уголовное дело о фейках о ВС РФ в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищающего осужденного за госизмену экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Павел Биянов.Соответствующее постановление накануне вынес Черемушкинский суд Москвы, следует из картотеки дел столичных судов.Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов был задержан в Ижевске по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ).По данным следствия, в апреле Талантов на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации. Черемушкинский суд столицы в конце июня избрал Талантову меру пресечения в виде заключения под стражу.Следствие по делу было завершено в середине октября, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Окончательно Талантову вменили три эпизода по статье УК о фейках об использовании ВС РФ и два эпизода по статье “возбуждение ненависти или вражды”. Все они связаны с публикациями Талантова в социальных сетях.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.Талантов - второй адвокат Сафронова, на которого завели уголовное дело. Признанного в РФ иноагентном Ивана Павлова обвинили в "разглашении данных предварительного расследования". Некоторое время спустя Павлов уехал за границу, сейчас он объявлен в розыск. За время работы над делом о госизмене он неоднократно заявлял, что следствие ФСБ давит на защиту и угрожает привлечением к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20221109/nekoglai-1830250135.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, иван сафронов, иван павлов, россия, удмуртская республика (удмуртия), москва, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)