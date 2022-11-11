https://ria.ru/20221111/svo-1830657119.html

На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.11.2022

На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T06:22

2022-11-11T06:22

2022-11-11T08:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.

https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

винницкая область

россия

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