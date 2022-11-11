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На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.11.2022
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https://ria.ru/20221111/svo-1830657119.html
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.11.2022
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:22
2022-11-11T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
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винницкая область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html
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в мире, жкх, владимир путин, украина, винницкая область, россия, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Путин, Украина, Винницкая область, Россия, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев
06:22 11.11.2022 (обновлено: 08:45 11.11.2022)
 
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Винницкой области Борзов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов.

"Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", — сообщил чиновник.

Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
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