https://ria.ru/20221111/svo-1830657119.html
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.11.2022
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:22
2022-11-11T06:22
2022-11-11T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир путин
украина
винницкая область
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области Украины, написал в Telegram-канале глава обладминистрации Сергей Борзов.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил президент Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сообщал, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в украинской энергосистеме.
https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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06:22 11.11.2022 (обновлено: 08:45 11.11.2022)
На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава Винницкой области Борзов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры