https://ria.ru/20221111/svo-1830656988.html

Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.11.2022

Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T06:08

2022-11-11T06:08

2022-11-11T09:40

специальная военная операция на украине

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россия

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении.На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как штурмовая группа цепью пробирается вдоль обочины автотрассы к позиции украинских боевиков, укрывшихся в водосточных трубах под дорогой.Один из украинских бойцов пытается имитировать контроль над спуском и отпугнуть штурмующих. Российским военным при помощи стрелкового оружия и гранат удалось уничтожить второго. Оставшийся в живых пытается обороняться на два направления, прикрываясь телом погибшего, но в итоге погибает от ручной гранаты.Потерь среди военных Славянской бригады нет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Кадры боя военных 1-й Славянской бригады при наступлении на авдеевском направлении В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады при наступлении на авдеевском направлении. На кадрах видно, как штурмовая группа ликвидирует двух украинских военных, 2022-11-11T06:08 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, украина, безопасность, донбасс