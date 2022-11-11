https://ria.ru/20221111/svo-1830656988.html
Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении
Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении
В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:08
2022-11-11T06:08
2022-11-11T09:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
безопасность
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830675370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d83c914d7b9da666bb458ab0e8916c70.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении.На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как штурмовая группа цепью пробирается вдоль обочины автотрассы к позиции украинских боевиков, укрывшихся в водосточных трубах под дорогой.Один из украинских бойцов пытается имитировать контроль над спуском и отпугнуть штурмующих. Российским военным при помощи стрелкового оружия и гранат удалось уничтожить второго. Оставшийся в живых пытается обороняться на два направления, прикрываясь телом погибшего, но в итоге погибает от ручной гранаты.Потерь среди военных Славянской бригады нет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830675370_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_9dd0d3eb7cb8d909ea4eaa8b43dbb787.jpg
Кадры боя военных 1-й Славянской бригады при наступлении на авдеевском направлении
В распоряжении РИА Новости оказалось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады при наступлении на авдеевском направлении. На кадрах видно, как штурмовая группа ликвидирует двух украинских военных,
2022-11-11T06:08
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, безопасность, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Безопасность, Донбасс
06:08 11.11.2022 (обновлено: 09:40 11.11.2022)
Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении
Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении в ДНР