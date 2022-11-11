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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке - РИА Новости, 11.11.2022

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Розовка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T06:03

2022-11-11T06:03

2022-11-11T06:03

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Розовка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, сша, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия