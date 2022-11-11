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Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Розовка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:03
2022-11-11T06:03
2022-11-11T06:03
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Розовка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Розовке