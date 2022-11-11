Рейтинг@Mail.ru
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830656465.html
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
На Николаево-Криворожском направлении российские военные продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет". РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:49
2022-11-11T09:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
беспилотник "ланцет"
калашников (концерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830667417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52f12f69e4765441d2e9362ebd4c9067.jpg
ХЕРСОН, 11 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские военные продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет".В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля за "Ланцетом", на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает 152-миллиметровую украинскую гаубицу Д20. Под удар попадает орудие и его персонал, заметивший угрозу только в последний момент."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный припас.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа дрона-камикадзе "Ланцет" на николаево-криворожском направлении
Кадры поражения дроном-камикадзе "Ланцет" гаубицы украинских войск на николаево-криворожском направлении
2022-11-11T05:49
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830667417_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31a99295ee49d8304ff0fd8e935b0c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, безопасность, беспилотник "ланцет", калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Беспилотник "Ланцет", Калашников (концерн)
05:49 11.11.2022 (обновлено: 09:33 11.11.2022)
 
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 11 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские военные продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет".
В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля за "Ланцетом", на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает 152-миллиметровую украинскую гаубицу Д20. Под удар попадает орудие и его персонал, заметивший угрозу только в последний момент.
"Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный припас.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьБеспилотник "Ланцет"Калашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала