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Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
На Николаево-Криворожском направлении российские военные продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет". РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:49
2022-11-11T05:49
2022-11-11T09:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
беспилотник "ланцет"
калашников (концерн)
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ХЕРСОН, 11 ноя — РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении российские военные продолжают уничтожать важные цели при помощи дрона-камикадзе "Ланцет".В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля за "Ланцетом", на которых видно, как барражирующий боеприпас поражает 152-миллиметровую украинскую гаубицу Д20. Под удар попадает орудие и его персонал, заметивший угрозу только в последний момент."Ланцет" разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также при удалении в тыл противника на 40-70 километров. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный припас.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа дрона-камикадзе "Ланцет" на николаево-криворожском направлении
Кадры поражения дроном-камикадзе "Ланцет" гаубицы украинских войск на николаево-криворожском направлении
2022-11-11T05:49
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украина, россия, безопасность, беспилотник "ланцет", калашников (концерн)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Беспилотник "Ланцет", Калашников (концерн)
05:49 11.11.2022 (обновлено: 09:33 11.11.2022)
Дрон-камикадзе уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил гаубицу ВСУ на Николаево-Криворожском направлении