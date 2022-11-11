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Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области
Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:33
2022-11-11T05:33
2022-11-11T13:28
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости.Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы минометчиков на первой линии соприкосновения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html
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05:33 11.11.2022 (обновлено: 13:28 11.11.2022)
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области
Российские минометчики уничтожили группу украинских диверсантов на Запорожском направлении