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Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830656125.html
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области
Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:33
2022-11-11T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
владимир путин
запорожье
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости.Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы минометчиков на первой линии соприкосновения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html
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в мире, запорожская область, россия, украина, владимир путин, запорожье, запорожская аэс, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Запорожье, Запорожская АЭС, Бердянск
05:33 11.11.2022 (обновлено: 13:28 11.11.2022)
 
Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

Российские минометчики уничтожили группу украинских диверсантов на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости.
Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы минометчиков на первой линии соприкосновения.
"Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются", — рассказал командир минометного расчета.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
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На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинЗапорожьеЗапорожская АЭСБердянск
 
 
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