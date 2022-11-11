https://ria.ru/20221111/svo-1830656125.html

Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2022

Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T05:33

2022-11-11T05:33

2022-11-11T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

владимир путин

запорожье

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830743044_1:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_7af4abd23d8dbc1b81fd5169f210f66c.jpg

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, передает РИА Новости.Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы минометчиков на первой линии соприкосновения.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.

https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

запорожье

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, украина, владимир путин, запорожье, запорожская аэс, бердянск