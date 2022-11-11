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Киев при угрозе меняет наемников на мобилизованных, рассказал военный
Киев при угрозе меняет наемников на мобилизованных, рассказал военный - РИА Новости, 11.11.2022
Киев при угрозе меняет наемников на мобилизованных, рассказал военный
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости, что в районе Опытного в ДНР подразделение сталкивалось с многочисленными иностранными... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:09
2022-11-11T05:09
2022-11-11T11:45
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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости, что в районе Опытного в ДНР подразделение сталкивалось с многочисленными иностранными наемниками, которые спешно отводились при обострении обстановки и заменялись мобилизованными.По его словам, бойцы встречали преимущественно воюющих на стороне Киева наемников из Грузии, Польши и Чехии."Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное, в лесополосах, как только начали нести они поражение — были в срочном порядке выведены, и туда были заведены мобилизированные подразделения", — рассказал Стриж."Пытаются сопротивляться, но у нас есть боевой дух, у нас есть цель, у нас есть желание победить... Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды, вклиниваться, поражать, выдавливать, вытеснять. Мы своей цели будем добиваться", — добавил собеседник агентства.В апреле МИД сообщал, что на Украину прибыли почти семь тысяч наемников из 63 государств.
https://ria.ru/20221110/naemniki-1830407013.html
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Про наемников, боевой дух и атаки: офицер с позывным Стриж о ситуации в зоне спецоперации
Про наемников, боевой дух и атаки: офицер с позывным Стриж о ситуации в зоне спецоперации
2022-11-11T05:09
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
05:09 11.11.2022 (обновлено: 11:45 11.11.2022)
Киев при угрозе меняет наемников на мобилизованных, рассказал военный
Офицер бригады в ДНР с позывным Стриж: Киев при угрозе меняет наемников на мобилизованных