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ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830655231.html
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:51
2022-11-11T04:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
04:51 11.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Докучаевску

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 02.35 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 04.26 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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