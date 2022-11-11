https://ria.ru/20221111/svo-1830655231.html

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:51

2022-11-11T04:51

2022-11-11T04:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

докучаевск

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

докучаевск

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия