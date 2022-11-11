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ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:51
2022-11-11T04:51
2022-11-11T04:51
специальная военная операция на украине
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докучаевск
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевск, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Докучаевск расположен примерно в 20 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ обстреляли Донецк и Докучаевск снарядами калибром 152 миллиметра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку и Докучаевску