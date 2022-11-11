https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html

Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену - РИА Новости, 11.11.2022

Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:08

2022-11-11T04:08

2022-11-11T10:51

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.Их эта пытка не затронула, но, по их рассказу, они были в плену и плотно общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям."Провода привязывали к ним (военнопленным - ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные - ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", - сказал сержант Клинов.Его товарищ добавил, что знал четырех военнопленных, кого пытали током, у кого были "ожоги на теле от оголенных проводов".Бойцы заявили, что пытки применялись в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, "чтобы ты больше рассказал".Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Запугивания, избиения и наказания током – освобожденные из плена о пытках ВСУ Запугивания, избиения и наказания током – освобожденные из плена о пытках ВСУ 2022-11-11T04:08 true PT0M51S

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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины