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Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену - РИА Новости, 11.11.2022
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:08
2022-11-11T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.Их эта пытка не затронула, но, по их рассказу, они были в плену и плотно общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям."Провода привязывали к ним (военнопленным - ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные - ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", - сказал сержант Клинов.Его товарищ добавил, что знал четырех военнопленных, кого пытали током, у кого были "ожоги на теле от оголенных проводов".Бойцы заявили, что пытки применялись в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, "чтобы ты больше рассказал".Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html
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украина
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Запугивания, избиения и наказания током – освобожденные из плена о пытках ВСУ
Запугивания, избиения и наказания током – освобожденные из плена о пытках ВСУ
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Служба безопасности Украины
04:08 11.11.2022 (обновлено: 10:51 11.11.2022)
 
Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Освобожденные из плена бойцы ДНР: в СБУ российских пленных пытали током по несколько часов

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пытали российских пленных током по несколько часов до сильных ожогов и синяков, рассказали РИА Новости освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.
Их эта пытка не затронула, но, по их рассказу, они были в плену и плотно общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.
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Бойцы из ДНР рассказали о пытках в украинском плену
"Провода привязывали к ним (военнопленным - ред.), и током просто били, по паре часов… Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные - ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо "жарили", - сказал сержант Клинов.
Его товарищ добавил, что знал четырех военнопленных, кого пытали током, у кого были "ожоги на теле от оголенных проводов".
Бойцы заявили, что пытки применялись в основном к пленным, чьи данные с допросов отличались друг от друга, а помимо пыток током сотрудники СБУ били и запугивали военнопленных, "чтобы ты больше рассказал".
Третьего ноября Минобороны РФ сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена возвратились 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик.
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