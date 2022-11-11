https://ria.ru/20221111/svo-1830653437.html
МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину
МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину
МИД Японии подтвердил, что на Украине погиб японец, отправившийся туда добровольцем для участия в боевых действиях против России, передает агентство Киодо. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T04:00
2022-11-11T04:00
2022-11-11T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
хирокадзу мацуно
япония
украина
россия
мид японии
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ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. МИД Японии подтвердил, что на Украине погиб японец, отправившийся туда добровольцем для участия в боевых действиях против России, передает агентство Киодо.Сообщения о гибели японца в возрасте от 20 до 30 лет появились накануне в соцсетях. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что посольство в Киеве проверяет эти сведения.Пока что ни имя погибшего, ни район его гибели не уточняются. Называется только дата — по информации МИД, японец погиб 9 ноября.Как сообщала в начале ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова, за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хирокадзу Мацуно, Япония, Украина, Россия, МИД Японии
04:00 11.11.2022 (обновлено: 10:23 11.11.2022)
МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину
Агентство Киодо: МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину