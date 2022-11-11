https://ria.ru/20221111/svo-1830653437.html

МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину

МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину - РИА Новости, 11.11.2022

МИД Японии подтвердил гибель гражданина, уехавшего воевать на Украину

МИД Японии подтвердил, что на Украине погиб японец, отправившийся туда добровольцем для участия в боевых действиях против России, передает агентство Киодо. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T04:00

2022-11-11T04:00

2022-11-11T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

хирокадзу мацуно

япония

украина

россия

мид японии‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830686349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9f04b4319993ddcb49ffaad5e33974e.jpg

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. МИД Японии подтвердил, что на Украине погиб японец, отправившийся туда добровольцем для участия в боевых действиях против России, передает агентство Киодо.Сообщения о гибели японца в возрасте от 20 до 30 лет появились накануне в соцсетях. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что посольство в Киеве проверяет эти сведения.Пока что ни имя погибшего, ни район его гибели не уточняются. Называется только дата — по информации МИД, японец погиб 9 ноября.Как сообщала в начале ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова, за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

япония

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хирокадзу мацуно, япония, украина, россия, мид японии‎