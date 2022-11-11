https://ria.ru/20221111/svo-1830650776.html

Военный рассказал о ситуации на Авдеевском направлении в ДНР

Военный рассказал о ситуации на Авдеевском направлении в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022

Военный рассказал о ситуации на Авдеевском направлении в ДНР

Тяжелые бои на Авдеевском направлении идут в направлении села Опытное и Водяное, рассказал РИА Новости офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Стриж". РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:05

2022-11-11T03:05

2022-11-11T09:22

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ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Тяжелые бои на Авдеевском направлении идут в направлении села Опытное и Водяное, рассказал РИА Новости офицер 1-й Славянской бригады с позывным "Стриж"."У нас была задача выйти к южной окраине населенного пункта Авдеевка и закрепиться там. Было тяжело пройти некоторые укрепрайоны, закрепиться там. Благодаря грамотным действиям командования мы вышли к восточной окраине Опытного, закрепились там и удерживаем эти позиции. Также мы закрепились у южного края поселка Водяное", — сказал собеседник агентства.По его словам, это способствует дальнейшему продвижению к южной окраине Авдеевки и взятию ее под полный контроль. По словам военного, за этим последует продвижением в глубину обороны противника и окружение Авдеевки. Артиллерия противника отходит дальше, что позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, добавил он.Авдеевка расположена в 20 километрах от Донецка. С 2014 года украинские войска создали вокруг этого населенного пункта глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Про наемников, боевой дух и атаки: офицер с позывным Стриж о ситуации в зоне спецоперации Про наемников, боевой дух и атаки: офицер с позывным Стриж о ситуации в зоне спецоперации 2022-11-11T03:05 true PT1M45S

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, авдеевка, донецк