https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html

Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении

Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022

Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении

Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T01:57

2022-11-11T01:57

2022-11-11T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

украина

мария захарова

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в рядах наемников также много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*.Как сообщал Рогов, всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830644565.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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