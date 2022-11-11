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Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830648174.html
Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении
Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении
Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:57
2022-11-11T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
украина
мария захарова
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в рядах наемников также много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*.Как сообщал Рогов, всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, мария захарова, владимир путин, запорожская аэс, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Польша
01:57 11.11.2022 (обновлено: 08:56 11.11.2022)
 
Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении

Рогов: Киев собрал свыше пяти тысяч польских наемников на Запорожском направлении

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч", — рассказал он агентству.

По его словам, в рядах наемников также много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*.
Как сообщал Рогов, всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.
Помощник главы ЧР, Командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
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Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе
Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинЗапорожская АЭСПольша
 
 
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