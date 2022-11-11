01:57 11.11.2022 (обновлено: 08:56 11.11.2022)
Рогов сообщил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении
Рогов: Киев собрал свыше пяти тысяч польских наемников на Запорожском направлении
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч", — рассказал он агентству.
По его словам, в рядах наемников также много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"*.
Как сообщал Рогов, всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.
Всего за время специальной военной операции на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова. Больше всего Киеву удалось рекрутировать в Польше, США, Канаде, Румынии и Великобритании. По информации российского Минобороны, более трех тысяч наемников удалось уничтожить, столько же вернулись домой.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и гарантии безопасности для России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.