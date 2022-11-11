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ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Гольмовскому и Макеевке - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/svo-1830642003.html
ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Гольмовскому и Макеевке
ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Гольмовскому и Макеевке - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Гольмовскому и Макеевке
Украинские войска в четверг вечером обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов "натовского"... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:32
2022-11-11T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
гольмовский
донецкая народная республика
нато
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о гибели мирного жителя в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
гольмовский
донецкая народная республика
россия
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в мире, макеевка, гольмовский, донецкая народная республика, нато, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
00:32 11.11.2022
 
ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Гольмовскому и Макеевке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда по Гольмовскому и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером обстреляли Гольмовский и Макеевку, выпустив по ним четыре снаряда калибром 152 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.50 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 23.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о гибели мирного жителя в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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