https://ria.ru/20221111/suda-1830980884.html

СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации

СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации

В дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками, пишет издание Wired со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:30

2022-11-11T23:30

2022-11-11T23:43

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками, пишет издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know.Отмечается, что зафиксированные длина этих судов составляла 95-130 метров. По информации аналитиков, они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах."Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", — пояснил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки.Представители компании заявили, что после анализа спутниковых снимков за 90 дней им удалось зафиксировать 25 различных судов, проходящих в этом районе. При этом у 23 из них системы опознавания были включены, подчеркивает издание.Авторы материала предполагают, что данные экспертов могут привести к новым спекуляциям по поводу причины утечек. В частности, утверждается, что аналитики поделились полученной информацией с НАТО.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают вероятность целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, поэтому невозможно определить сроки ремонт. ГП завела дело об акте международного терроризма.Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" получил допуск к обследованию места подрыва "Северных потоков", причем глава компании Алексей Миллердоложил ему об обследовании. Глава государства также назвал взрыв на "Северных потоках" очевидным терактом.

https://ria.ru/20221106/trass-1829482661.html

https://ria.ru/20221110/potok-1830490065.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"