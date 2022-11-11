Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/suda-1830980884.html
СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации
СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации
В дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками, пишет издание Wired со ссылкой на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:30
2022-11-11T23:43
в мире
владимир путин
алексей миллер
россия
европа
германия
нато
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками, пишет издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know.Отмечается, что зафиксированные длина этих судов составляла 95-130 метров. По информации аналитиков, они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах."Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", — пояснил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки.Представители компании заявили, что после анализа спутниковых снимков за 90 дней им удалось зафиксировать 25 различных судов, проходящих в этом районе. При этом у 23 из них системы опознавания были включены, подчеркивает издание.Авторы материала предполагают, что данные экспертов могут привести к новым спекуляциям по поводу причины утечек. В частности, утверждается, что аналитики поделились полученной информацией с НАТО.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают вероятность целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, поэтому невозможно определить сроки ремонт. ГП завела дело об акте международного терроризма.Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" получил допуск к обследованию места подрыва "Северных потоков", причем глава компании Алексей Миллердоложил ему об обследовании. Глава государства также назвал взрыв на "Северных потоках" очевидным терактом.
https://ria.ru/20221106/trass-1829482661.html
https://ria.ru/20221110/potok-1830490065.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:30 11.11.2022 (обновлено: 23:43 11.11.2022)
 
СМИ: у "Северных потоков" заметили суда с отключенными датчиками о локации

Wired: суда с отключенными датчиками о локации заметили около "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками, пишет издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know.
Отмечается, что зафиксированные длина этих судов составляла 95-130 метров. По информации аналитиков, они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.
"Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", — пояснил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки.
Представители компании заявили, что после анализа спутниковых снимков за 90 дней им удалось зафиксировать 25 различных судов, проходящих в этом районе. При этом у 23 из них системы опознавания были включены, подчеркивает издание.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 15:29
СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин
Авторы материала предполагают, что данные экспертов могут привести к новым спекуляциям по поводу причины утечек. В частности, утверждается, что аналитики поделились полученной информацией с НАТО.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключают вероятность целенаправленной диверсии. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, поэтому невозможно определить сроки ремонт. ГП завела дело об акте международного терроризма.
Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" получил допуск к обследованию места подрыва "Северных потоков", причем глава компании Алексей Миллердоложил ему об обследовании. Глава государства также назвал взрыв на "Северных потоках" очевидным терактом.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:48
МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на "Северных потоках"
 
В миреВладимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаГерманияНАТОГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала