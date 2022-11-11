https://ria.ru/20221111/sud-1830913786.html

Суд отказался привлечь Абызова к ответственности по долгам "Группы Е4"

Суд отказался привлечь Абызова к ответственности по долгам "Группы Е4" - РИА Новости, 11.11.2022

Суд отказался привлечь Абызова к ответственности по долгам "Группы Е4"

Арбитражный суд Москвы отказался привлечь экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, ранее контролировавших АО "Группа Е4", к... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:42

2022-11-11T17:42

2022-11-11T18:28

группа е4

происшествия

михаил абызов

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россия

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т плюс

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, ранее контролировавших АО "Группа Е4", к субсидиарной ответственности по долгам этой некогда крупной инжиниринговой компании, превышающим 34 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В рамках дела о банкротстве Е4 суд в пятницу отклонил соответствующие заявления ее конкурсных кредиторов – Альфа-банка, кипрской Redeliaco Holdings Ltd, ПАО "Т Плюс", гражданина Александра Матвеева, ООО "СУПТР-10", а также конкурсного управляющего Ирины Москвиной.Заявители просили привлечь к субсидиарной ответственности по долгам Е4 вместе с Абызовым его бывшую жену Екатерина Сиротенко, которая одно время числилась бенефициаром компании, и экс-президента Е4 Андрея Малышева. Суд слушал это дело больше трех с половиной лет.Представитель Альфа-банка заявил, что неплатежеспособность у Е4 возникла еще по итогам 2012 года. Для ее сокрытия руководители компании искажали бухотчетность. В частности, с этой целью в 2013 году были приобретены "Буреягэсстрой", "Е4-Центрэнергомонтаж", "СибКОТЭС" и "Сибтехэнерго", которые и так были подконтрольны Е4. За счет сделок, которые покупателем не оплачивались, в отчетности были увеличены активы должника, из-за чего банки продолжили его кредитовать.Еще одним основанием для ответственности экс-топов заявители назвали серию сделок, причинивших ущерб в 6 миллиардов рублей. Так, кредит Альфа-банка в 1 миллиард рублей был якобы направлен на работы по возведению Новоберезниковской ТЭЦ, которые на самом деле не проводились, заявил юрист Альфа-банка.Ответчики требования не признали. Они заявили, во-первых, о пропуске срока исковой давности, а, во-вторых, об отсутствии их вины в крахе компании. Так, по словам представителя Малышева, банкротство наступило из-за кризиса 2014 года, когда были введены санкции из-за Крыма, упал курс рубля, выросла стоимость кредитов. Представитель Абызова заявил, что тот не был контролирующим лицом Е4, так как в связи с переходом на госслужбу передал компанию в доверительное управление. Представитель Сиротенко заявил, что "фактическим бенефициаром она никогда не была", а в исследуемый период "воспитывала двух малолетних детей".Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4". Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом в 2016 году. По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром Е4 после того, как Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.Уголовное дело против Абызова рассматривает Преображенский суд Москвы. Экс-министр и еще 11 фигурантов обвиняются, в частности, в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денежных средств. По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "Региональные электрические сети" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов, полагают в СК.

https://ria.ru/20220725/abyzov-1804827514.html

https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html

https://realty.ria.ru/20220211/abyzov-1772270574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

группа е4, происшествия, михаил абызов, дело экс-министра абызова, москва, россия, альфа-банк, т плюс