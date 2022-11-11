Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017
МАЙКОП, 11 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в федеральную программу строительство реабилитационного центра для инвалидов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание Кабмина республики, где обсуждались мероприятия по реализации госпрограмм и нацпроектов.
"В Минстрой России направлена заявка на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти Адыгеи направили документацию для включения в госпрограмму обеспечения доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске. На эти цели по линии Фонда реформирования ЖКХ будет выделено 560 миллионов рублей, ещё около 120 миллионов рублей составит софинансирование из республиканского бюджета, отметили в пресс-службе.
"С Минтрудом России согласовывается вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству комплексного реабилитационного центра для инвалидов в городе Майкопе. Одобрено выделение Адыгее субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году размер субсидии составит 174 миллиона рублей", - добавляет пресс-служба.
Также, уточняют власти Адыгеи, планируется реализация ряда проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, строительства детских садов, дорожного строительства и благоустройства, предусмотренных постановлением Совета Федерации.