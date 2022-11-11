https://ria.ru/20221111/stroitelstvo-1830935612.html

Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов

Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов - РИА Новости, 11.11.2022

Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов

Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:33

2022-11-11T18:33

2022-11-11T18:33

республика адыгея

россия

майкоп

адыгейск

мурат кумпилов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МАЙКОП, 11 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в федеральную программу строительство реабилитационного центра для инвалидов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание Кабмина республики, где обсуждались мероприятия по реализации госпрограмм и нацпроектов."В Минстрой России направлена заявка на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта", - говорится в сообщении.Кроме того, власти Адыгеи направили документацию для включения в госпрограмму обеспечения доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске. На эти цели по линии Фонда реформирования ЖКХ будет выделено 560 миллионов рублей, ещё около 120 миллионов рублей составит софинансирование из республиканского бюджета, отметили в пресс-службе."С Минтрудом России согласовывается вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству комплексного реабилитационного центра для инвалидов в городе Майкопе. Одобрено выделение Адыгее субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году размер субсидии составит 174 миллиона рублей", - добавляет пресс-служба.Также, уточняют власти Адыгеи, планируется реализация ряда проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, строительства детских садов, дорожного строительства и благоустройства, предусмотренных постановлением Совета Федерации.

https://ria.ru/20220816/adygeya-1810082440.html

https://ria.ru/20221018/adygeya-1824959351.html

россия

майкоп

адыгейск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, майкоп, адыгейск, мурат кумпилов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество