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Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов - РИА Новости, 11.11.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221111/stroitelstvo-1830935612.html
Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов - РИА Новости, 11.11.2022
Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:33
2022-11-11T18:33
республика адыгея
россия
майкоп
адыгейск
мурат кумпилов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МАЙКОП, 11 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в федеральную программу строительство реабилитационного центра для инвалидов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание Кабмина республики, где обсуждались мероприятия по реализации госпрограмм и нацпроектов."В Минстрой России направлена заявка на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта", - говорится в сообщении.Кроме того, власти Адыгеи направили документацию для включения в госпрограмму обеспечения доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске. На эти цели по линии Фонда реформирования ЖКХ будет выделено 560 миллионов рублей, ещё около 120 миллионов рублей составит софинансирование из республиканского бюджета, отметили в пресс-службе."С Минтрудом России согласовывается вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству комплексного реабилитационного центра для инвалидов в городе Майкопе. Одобрено выделение Адыгее субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году размер субсидии составит 174 миллиона рублей", - добавляет пресс-служба.Также, уточняют власти Адыгеи, планируется реализация ряда проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, строительства детских садов, дорожного строительства и благоустройства, предусмотренных постановлением Совета Федерации.
https://ria.ru/20220816/adygeya-1810082440.html
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россия, майкоп, адыгейск, мурат кумпилов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Республика Адыгея, Россия, Майкоп, Адыгейск, Мурат Кумпилов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
18:33 11.11.2022
 

Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017
Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАЙКОП, 11 ноя – РИА Новости. Власти Адыгеи направили в Минстрой заявку на софинансирование строительства хирургического корпуса майкопской больницы и согласовывают с Минтрудом включение в федеральную программу строительство реабилитационного центра для инвалидов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание Кабмина республики, где обсуждались мероприятия по реализации госпрограмм и нацпроектов.
"В Минстрой России направлена заявка на софинансирование строительства здания хирургического корпуса с приемным отделением Майкопской городской клинической больницы. Также решается вопрос с обеспечением энергоснабжения данного объекта", - говорится в сообщении.
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Кроме того, власти Адыгеи направили документацию для включения в госпрограмму обеспечения доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в Майкопе и тепловых сетей в Адыгейске. На эти цели по линии Фонда реформирования ЖКХ будет выделено 560 миллионов рублей, ещё около 120 миллионов рублей составит софинансирование из республиканского бюджета, отметили в пресс-службе.
"С Минтрудом России согласовывается вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству комплексного реабилитационного центра для инвалидов в городе Майкопе. Одобрено выделение Адыгее субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году размер субсидии составит 174 миллиона рублей", - добавляет пресс-служба.
Также, уточняют власти Адыгеи, планируется реализация ряда проектов в сфере берегоукрепления, газоснабжения, капремонта объектов культуры, строительства детских садов, дорожного строительства и благоустройства, предусмотренных постановлением Совета Федерации.
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Республика АдыгеяРоссияМайкопАдыгейскМурат КумпиловМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
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