https://ria.ru/20221111/stremousov-1830738022.html

Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова

Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022

Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова

Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:13

2022-11-11T12:13

2022-11-11T13:36

общество

херсонская область

кирилл стремоусов

сергей елисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830770345_0:308:2844:1908_1920x0_80_0_0_7f4ae0c84a10aa5edf182793b7266df5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев."Для нас всех это такой большой удар. Тяжелая утрата. Он достоин того, чтобы память его была увековечена - не только на территории Херсонской области, но и на территории (других регионов) Российской Федерации. Это могут быть улицы, площади", - сказал Елисеев журналистам.Стремоусов погиб в среду в ДТП.

https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей елисеев