https://ria.ru/20221111/stremousov-1830738022.html
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова
Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:13
2022-11-11T12:13
2022-11-11T13:36
общество
херсонская область
кирилл стремоусов
сергей елисеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830770345_0:308:2844:1908_1920x0_80_0_0_7f4ae0c84a10aa5edf182793b7266df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев."Для нас всех это такой большой удар. Тяжелая утрата. Он достоин того, чтобы память его была увековечена - не только на территории Херсонской области, но и на территории (других регионов) Российской Федерации. Это могут быть улицы, площади", - сказал Елисеев журналистам.Стремоусов погиб в среду в ДТП.
https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830770345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1220142d08ac265e76193ef875a1ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей елисеев
Общество, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Сергей Елисеев
12:13 11.11.2022 (обновлено: 13:36 11.11.2022)
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова
Глава херсонского правительства Елисеев призвал увековечить память Стремоусова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев.
"Для нас всех это такой большой удар. Тяжелая утрата. Он достоин того, чтобы память его была увековечена - не только на территории Херсонской области, но и на территории (других регионов) Российской Федерации. Это могут быть улицы, площади", - сказал Елисеев журналистам.
Стремоусов погиб в среду в ДТП.