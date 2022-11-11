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Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022
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Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова
Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:13
2022-11-11T13:36
общество
херсонская область
кирилл стремоусов
сергей елисеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев."Для нас всех это такой большой удар. Тяжелая утрата. Он достоин того, чтобы память его была увековечена - не только на территории Херсонской области, но и на территории (других регионов) Российской Федерации. Это могут быть улицы, площади", - сказал Елисеев журналистам.Стремоусов погиб в среду в ДТП.
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общество, херсонская область , кирилл стремоусов, сергей елисеев
Общество, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Сергей Елисеев
12:13 11.11.2022 (обновлено: 13:36 11.11.2022)
 
Херсонские власти предложили увековечить память Стремоусова

Глава херсонского правительства Елисеев призвал увековечить память Стремоусова

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПортрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. 11 ноября 2022
Портрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Портрет Кирилла Стремоусова на церемонии прощания в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. 11 ноября 2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Память погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена, считает глава правительства региона Сергей Елисеев.
"Для нас всех это такой большой удар. Тяжелая утрата. Он достоин того, чтобы память его была увековечена - не только на территории Херсонской области, но и на территории (других регионов) Российской Федерации. Это могут быть улицы, площади", - сказал Елисеев журналистам.
Стремоусов погиб в среду в ДТП.
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:06
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
 
ОбществоХерсонская областьКирилл СтремоусовСергей Елисеев
 
 
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