https://ria.ru/20221111/stremousov-1830726331.html

Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания

Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания - РИА Новости, 11.11.2022

Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания

Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью,... РИА Новости, 11.11.2022

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общество

кирилл стремоусов

симферополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что церемония отпевания Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов. К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Он будет похоронен в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.Гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре, лицо погибшего прикрыто вуалью.Замглавы администрации Херсонской области погиб в среду в ДТП.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова 2022-11-11T11:42 true PT0M23S

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Ольга Фомченкова

общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область