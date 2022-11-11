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Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания - РИА Новости, 11.11.2022
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Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания - РИА Новости, 11.11.2022
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания
Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:42
2022-11-11T11:43
общество
кирилл стремоусов
симферополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что церемония отпевания Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов. К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Он будет похоронен в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.Гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре, лицо погибшего прикрыто вуалью.Замглавы администрации Херсонской области погиб в среду в ДТП.
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симферополь
херсонская область
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Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
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общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область
Общество, Кирилл Стремоусов, Симферополь, Херсонская область
11:42 11.11.2022 (обновлено: 11:43 11.11.2022)
 
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания

Гроб с телом погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова будет открыт во время отпевания

© РИА НовостиПортрет Кирилла Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя
Портрет Кирилла Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя
© РИА Новости
Портрет Кирилла Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что церемония отпевания Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов. К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Он будет похоронен в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.
Гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре, лицо погибшего прикрыто вуалью.
Замглавы администрации Херсонской области погиб в среду в ДТП.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:41
Биография Кирилла Стремоусова
 
ОбществоКирилл СтремоусовСимферопольХерсонская область
 
 
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