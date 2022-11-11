https://ria.ru/20221111/stremousov-1830726331.html
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания - РИА Новости, 11.11.2022
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания
Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:42
2022-11-11T11:42
2022-11-11T11:43
общество
кирилл стремоусов
симферополь
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830701934_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_9c35ca152ae56e0e7bd7cb71a9e59790.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова будет открыт во время церемонии отпевания, лишь лицо прикроют вуалью, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что церемония отпевания Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 часов. К церемонии все было подготовлено заранее: выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой. Он будет похоронен в пятницу на центральном кладбище в Симферополе.Гроб с телом Стремоусова доставили в собор и, открыв, установили в центре, лицо погибшего прикрыто вуалью.Замглавы администрации Херсонской области погиб в среду в ДТП.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html
симферополь
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830701934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b504de929ca50999a7d23e76d025d483.jpg
Коллеги и близкие пришли проститься со Стремоусовым в собор Симферополя
Кириенко, Балицкий, Развожаев, Аксенов и Сальдо прибыли на церемонию отпевания Стремоусова
2022-11-11T11:42
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область
Общество, Кирилл Стремоусов, Симферополь, Херсонская область
11:42 11.11.2022 (обновлено: 11:43 11.11.2022)
Гроб с телом Стремоусова будет открыт во время отпевания
Гроб с телом погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова будет открыт во время отпевания