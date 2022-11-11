https://ria.ru/20221111/stremousov-1830696138.html

Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя

Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022

Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя

Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11... РИА Новости, 11.11.2022

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общество

кирилл стремоусов

симферополь

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости.В соборе все подготовлено к церемонии отпевания: выставлены траурные венки, на поминальном столе находится фотография погибшего. Гроб с телом Стремоусова пока не доставлен.Храм находится в самом центре Симферополя, рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе.

https://ria.ru/20221111/stremousov-1830664396.html

симферополь

херсонская область

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В кафедральном соборе Симферополя проходит подготовка к отпеванию Стремоусова Отпевание Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя начнется в 11 утра, в соборе почти всё подготовлено для церемонии, передает корреспондент РИА Новости 2022-11-11T10:40 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область