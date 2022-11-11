https://ria.ru/20221111/stremousov-1830696138.html
Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя
Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022
Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя
Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:40
2022-11-11T10:40
2022-11-11T10:48
общество
кирилл стремоусов
симферополь
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости.В соборе все подготовлено к церемонии отпевания: выставлены траурные венки, на поминальном столе находится фотография погибшего. Гроб с телом Стремоусова пока не доставлен.Храм находится в самом центре Симферополя, рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе.
https://ria.ru/20221111/stremousov-1830664396.html
симферополь
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В кафедральном соборе Симферополя проходит подготовка к отпеванию Стремоусова
Отпевание Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя начнется в 11 утра, в соборе почти всё подготовлено для церемонии, передает корреспондент РИА Новости
2022-11-11T10:40
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область
Общество, Кирилл Стремоусов, Симферополь, Херсонская область
10:40 11.11.2022 (обновлено: 10:48 11.11.2022)
Отпевание Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя
Отпевание погибшего в ДТП Стремоусова начнется в 11:00 в кафедральном соборе Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова начнется в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя в 11 утра, передает корреспондент РИА Новости.
В соборе все подготовлено к церемонии отпевания: выставлены траурные венки, на поминальном столе находится фотография погибшего. Гроб с телом Стремоусова пока не доставлен.
Храм находится в самом центре Симферополя, рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.
Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе.