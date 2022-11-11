https://ria.ru/20221111/stremousov-1830664396.html

Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя

Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022

Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя

Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:18

2022-11-11T08:18

2022-11-11T10:52

общество

симферополь

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра, передает корреспондент РИА Новости.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Отпевание Кирилла Стремоусова состоится в 10.00 в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят его на центральном кладбище", - сказал РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.Возле Александро-Невского собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к собору перекрыта. Тело Кирилла Стремоусова в храм пока не доставлено.Храм находится в самом центре Симферополя рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

симферополь

херсонская область

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Ольга Фомченкова

общество, симферополь, кирилл стремоусов, херсонская область