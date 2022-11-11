https://ria.ru/20221111/stremousov-1830664396.html
Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя - РИА Новости, 11.11.2022
Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:18
2022-11-11T08:18
2022-11-11T10:52
общество
симферополь
кирилл стремоусов
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830701934_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_9c35ca152ae56e0e7bd7cb71a9e59790.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра, передает корреспондент РИА Новости.Стремоусов погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе."Отпевание Кирилла Стремоусова состоится в 10.00 в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят его на центральном кладбище", - сказал РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.Возле Александро-Невского собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к собору перекрыта. Тело Кирилла Стремоусова в храм пока не доставлено.Храм находится в самом центре Симферополя рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html
симферополь
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830701934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b504de929ca50999a7d23e76d025d483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, симферополь, кирилл стремоусов, херсонская область
Общество, Симферополь, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
08:18 11.11.2022 (обновлено: 10:52 11.11.2022)
Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
Отпевание Кирилла Стремоусова пройдет в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, начало церемонии в 10 утра, передает корреспондент РИА Новости.
Стремоусов
погиб в среду в ДТП, он будет похоронен в пятницу в Симферополе
.
"Отпевание Кирилла Стремоусова состоится в 10.00 в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят его на центральном кладбище", - сказал РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.
Возле Александро-Невского собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к собору перекрыта. Тело Кирилла Стремоусова в храм пока не доставлено.
Храм находится в самом центре Симферополя рядом со сквером Победы, Долгоруковским обелиском и зданием парламента республики.