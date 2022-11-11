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В Китае рассказали об ущербе международной репутации США - РИА Новости, 11.11.2022
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В Китае рассказали об ущербе международной репутации США
В Китае рассказали об ущербе международной репутации США - РИА Новости, 11.11.2022
В Китае рассказали об ущербе международной репутации США
Международная репутация США оказалась под ударом из-за переноса проблемы внутрипартийной борьбы на международную арену, пишет Global Times. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:03
2022-11-11T23:03
в мире
нэнси пелоси
джо байден
самех шукри
сша
египет
китай
оон
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международная репутация США оказалась под ударом из-за переноса проблемы внутрипартийной борьбы на международную арену, пишет Global Times."Джо Байден, выступая на COP27 в Египте, столкнулся с международной аудиторией, большинство которой убедилось в отсутствии надежности США в выполнении обещаний, после того как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в политических целях перенесла на COP27 внутреннюю партийную борьбу США. Это нанесло еще больший ущерб международной репутации США", — сообщается в материале.В статье отмечается, что за день до запланированного выступления Байдена на COP27, Пелоси появилась на глобальном климатическом саммите ООН, используя международную арену для критики республиканцев. Там она заявила, что между партиями возникли разногласия по климатическому кризису."Высказывания Пелоси нанесли ущерб международной репутации США, но ее это не волнует. Похоже, она готова на все, чтобы укрепить политическую власть демократов", — приводится цитата профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.При этом Пелоси говорила об этих проблемах в тот момент, когда результаты промежуточных выборов в США еще не были окончательно подведены, отмечает журналист. Он также добавил, что республиканцы постепенно приближаются к получению контроля над палатой представителей. Это позволит им блокировать законодательную программу Байдена, в том числе и по вопросам окружающей среды, считает автор.Климатическая конференция под эгидой ООН COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений из-за того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830965608.html
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в мире, нэнси пелоси, джо байден, самех шукри, сша, египет, китай, оон
В мире, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Самех Шукри, США, Египет, Китай, ООН
23:03 11.11.2022
 
В Китае рассказали об ущербе международной репутации США

GT: Пелоси нанесла ущерб международной репутации США словами о климатическом кризисе

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международная репутация США оказалась под ударом из-за переноса проблемы внутрипартийной борьбы на международную арену, пишет Global Times.
"Джо Байден, выступая на COP27 в Египте, столкнулся с международной аудиторией, большинство которой убедилось в отсутствии надежности США в выполнении обещаний, после того как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в политических целях перенесла на COP27 внутреннюю партийную борьбу США. Это нанесло еще больший ущерб международной репутации США", — сообщается в материале.
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В статье отмечается, что за день до запланированного выступления Байдена на COP27, Пелоси появилась на глобальном климатическом саммите ООН, используя международную арену для критики республиканцев. Там она заявила, что между партиями возникли разногласия по климатическому кризису.
"Высказывания Пелоси нанесли ущерб международной репутации США, но ее это не волнует. Похоже, она готова на все, чтобы укрепить политическую власть демократов", — приводится цитата профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.
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При этом Пелоси говорила об этих проблемах в тот момент, когда результаты промежуточных выборов в США еще не были окончательно подведены, отмечает журналист. Он также добавил, что республиканцы постепенно приближаются к получению контроля над палатой представителей. Это позволит им блокировать законодательную программу Байдена, в том числе и по вопросам окружающей среды, считает автор.
Климатическая конференция под эгидой ООН COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений из-за того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.
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В миреНэнси ПелосиДжо БайденСамех ШукриСШАЕгипетКитайООН
 
 
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