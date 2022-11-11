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Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
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Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией
Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией
Администрация президента Джо Байдена с лета стремится возобновить диалог с Москвой по договору СНВ, несмотря на сохраняющиеся напряженность в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:09
2022-11-11T21:26
в мире
джо байден
владимир путин
сергей рябков
россия
москва
сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена с лета стремится возобновить диалог с Москвой по договору СНВ, несмотря на сохраняющиеся напряженность в российско-американских отношениях, пишет журнал Foreign Policy."По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев", — говорится в публикации.В статье отмечается, что стремление США к переговорам демонстрируют готовность администрации Байдена взаимодействовать с Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и стремление сделать Россию международным изгоем.Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября — начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Тем не мене в начале прошлого года, вскоре после прихода к власти Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
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в мире, джо байден, владимир путин, сергей рябков, россия, москва, сша, государственный департамент сша, договор снв-3
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Рябков, Россия, Москва, США, Государственный департамент США, Договор СНВ-3
21:09 11.11.2022 (обновлено: 21:26 11.11.2022)
 
Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией

Foreign Policy: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по договору СНВ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена с лета стремится возобновить диалог с Москвой по договору СНВ, несмотря на сохраняющиеся напряженность в российско-американских отношениях, пишет журнал Foreign Policy.
"По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев", — говорится в публикации.
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"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией
В статье отмечается, что стремление США к переговорам демонстрируют готовность администрации Байдена взаимодействовать с Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и стремление сделать Россию международным изгоем.
Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября — начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Тем не мене в начале прошлого года, вскоре после прихода к власти Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
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Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинСергей РябковРоссияМоскваСШАГосударственный департамент СШАДоговор СНВ-3
 
 
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