21:09 11.11.2022 (обновлено: 21:26 11.11.2022)
Foreign Policy: США хотят достигнуть тайной цели в переговорах с Россией
Foreign Policy: США с лета стремятся к возобновлению переговоров с Россией по договору СНВ
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Администрация президента Джо Байдена с лета стремится возобновить диалог с Москвой по договору СНВ, несмотря на сохраняющиеся напряженность в российско-американских отношениях, пишет журнал Foreign Policy.
"По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что стремление США к переговорам демонстрируют готовность администрации Байдена взаимодействовать с Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и стремление сделать Россию международным изгоем.
Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября — начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Тем не мене в начале прошлого года, вскоре после прихода к власти Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
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