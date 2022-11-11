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NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины

NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины - РИА Новости, 11.11.2022

NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины

В США возникли разногласия, стоит ли подталкивать Киев к переговорам с Москвой, пишет The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленных лиц в Вашингтоне. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T13:13

2022-11-11T13:48

в мире

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марк милли

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В США возникли разногласия, стоит ли подталкивать Киев к переговорам с Москвой, пишет The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленных лиц в Вашингтоне.Как отметил главный корреспондент Белого дома, автор статьи Питер Бейкер, дебаты в Вашингтоне начались на фоне промежуточных выборов в США, так как республиканцы подняли вопрос о долговечности американской поддержки ВСУ."Позиция Вашингтона относительно возможности переговоров между Киевом и Москвой волнует политиков по обе стороны Атлантического океана, поскольку американские, украинские, российские и европейские официальные лица пытаются расшифровать смешанные сигналы из Вашингтона", — указал он.По словам осведомленных источников, администрация Байдена "делает ставку на дипломатию, так как военное решение в ближайшем будущем недостижимо"."В настоящее время администрация президента не настаивает на переговорах, однако она хочет быть готовой к дипломатии позднее, когда это, будет иметь смысл" — заключили в издании.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о возможности дипломатического урегулирования с Москвой. По его словам, он готов к диалогу, но с другой Россией, которая будет готова к миру.При этом он сам ранее заявлял, что никаких переговоров с нынешним российским руководством не будет, и в Киеве даже приняли специальный закон, запрещающий их вести.В Москве не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога. Впрочем, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас возможности продолжать его нет, тем более что украинские власти сами себе это запретили.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221109/peregovory-1830192783.html

https://ria.ru/20221111/bezopasnost-1830708723.html

https://ria.ru/20221111/posledstviya-1830659243.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, марк милли, владимир зеленский, сша, москва, вашингтон (штат), вооруженные силы сша, вооруженные силы украины