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Косачев назвал слова о готовности Киева к контактам с Москвой ложью - РИА Новости, 11.11.2022
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Косачев назвал слова о готовности Киева к контактам с Москвой ложью
Косачев назвал слова о готовности Киева к контактам с Москвой ложью - РИА Новости, 11.11.2022
Косачев назвал слова о готовности Киева к контактам с Москвой ложью
Слова американских чиновников о якобы готовности Киева к контактам с Россией - это передергивание фактов, переговоры с Москвой Киев запретил законодательно,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:44
2022-11-11T10:44
в мире
нед прайс
константин косачев
владимир путин
украина
россия
киев
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Слова американских чиновников о якобы готовности Киева к контактам с Россией - это передергивание фактов, переговоры с Москвой Киев запретил законодательно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать"."По утверждению пресс-секретаря госдепа Неда Прайса, "мир ясно услышал со стороны Украины, что она готова к переговорам, готова встречаться" и что теперь такую же готовность "не на словах, а на деле" должна продемонстрировать Россия", - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив "запредельную наглость в передёргивании фактов".Политик отметил, что отказ Украины от переговоров с Россией "закреплён в украинском законодательстве", подтверждён соответствующим указом Зеленского, и это дела, а не слова.Как подчеркнул Косачев, сначала советник президента США Джейк Салливан в Киеве, а теперь и Прайс в Вашингтоне продолжают разыгрывать нехитрую трёхходовкау: "сначала запретить Зеленскому любые переговоры, затем заставить пошевелить в их пользу губами украинскую марионеточную куклу и уже затем возложить всю ответственность за срыв переговоров на Россию"."Проходили в случае с Минскими договорённостями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать Украину в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит", - заключил вице-спикер Совета Федерации.Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830694534.html
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в мире, нед прайс, константин косачев, владимир путин, украина, россия, киев, совет федерации рф, оон, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Нед Прайс, Константин Косачев, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Совет Федерации РФ, ООН, Совет национальной безопасности и обороны Украины
10:44 11.11.2022
 
Косачев назвал слова о готовности Киева к контактам с Москвой ложью

Косачев назвал слова представителей США о готовности Киева к переговорам с Москвой ложью

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Слова американских чиновников о якобы готовности Киева к контактам с Россией - это передергивание фактов, переговоры с Москвой Киев запретил законодательно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать".
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"По утверждению пресс-секретаря госдепа Неда Прайса, "мир ясно услышал со стороны Украины, что она готова к переговорам, готова встречаться" и что теперь такую же готовность "не на словах, а на деле" должна продемонстрировать Россия", - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив "запредельную наглость в передёргивании фактов".
Политик отметил, что отказ Украины от переговоров с Россией "закреплён в украинском законодательстве", подтверждён соответствующим указом Зеленского, и это дела, а не слова.
Как подчеркнул Косачев, сначала советник президента США Джейк Салливан в Киеве, а теперь и Прайс в Вашингтоне продолжают разыгрывать нехитрую трёхходовкау: "сначала запретить Зеленскому любые переговоры, затем заставить пошевелить в их пользу губами украинскую марионеточную куклу и уже затем возложить всю ответственность за срыв переговоров на Россию".
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"Проходили в случае с Минскими договорённостями. Не стой Вашингтон за Киевом в их последовательном саботаже, сейчас границы Украины могли бы выглядеть иначе. Перехитрили сами себя. Продолжают пользовать Украину в своих целях. История учит только тому, что она ничему не учит", - заключил вице-спикер Совета Федерации.
Во вторник Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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В миреНед ПрайсКонстантин КосачевВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевСовет Федерации РФООНСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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