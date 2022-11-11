В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины
В США заявили об осуществлении переговоров с Россией без обсуждения конфликта на Украине
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры РФ и США направлены на снижение рисков в отношениях между странами, но вопросы по Украине не обсуждаются, заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
Как пишет газета Politico, Уотсон заявила, что у Вашингтона есть "возможность, когда это необходимо, говорить напрямую на высшем уровне с российским правительством".
"Это происходило в последние несколько месяцев... Единственная цель этого - обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине", - приводит издание слова Уотсон.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.