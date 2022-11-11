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В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины - РИА Новости, 11.11.2022
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В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины
В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины - РИА Новости, 11.11.2022
В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины
Переговоры РФ и США направлены на снижение рисков в отношениях между странами, но вопросы по Украине не обсуждаются, заявила официальный представитель совета... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:27
2022-11-11T10:27
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры РФ и США направлены на снижение рисков в отношениях между странами, но вопросы по Украине не обсуждаются, заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.Как пишет газета Politico, Уотсон заявила, что у Вашингтона есть "возможность, когда это необходимо, говорить напрямую на высшем уровне с российским правительством"."Это происходило в последние несколько месяцев... Единственная цель этого - обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине", - приводит издание слова Уотсон.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.
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в мире, анатолий антонов, россия, сша, украина
В мире, Анатолий Антонов, Россия, США, Украина
10:27 11.11.2022
 
В США заявили о переговорах с Россией без обсуждения темы Украины

В США заявили об осуществлении переговоров с Россией без обсуждения конфликта на Украине

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры РФ и США направлены на снижение рисков в отношениях между странами, но вопросы по Украине не обсуждаются, заявила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
Как пишет газета Politico, Уотсон заявила, что у Вашингтона есть "возможность, когда это необходимо, говорить напрямую на высшем уровне с российским правительством".
"Это происходило в последние несколько месяцев... Единственная цель этого - обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо еще по Украине", - приводит издание слова Уотсон.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтону, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине
 
В миреАнатолий АнтоновРоссияСШАУкраина
 
 
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