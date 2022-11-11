https://ria.ru/20221111/ssha-1830664877.html

Гоголю понравился бы сюжет выборов в США, заявил Володин

Гоголю понравился бы сюжет выборов в США, заявил Володин - РИА Новости, 11.11.2022

Гоголю понравился бы сюжет выборов в США, заявил Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал промежуточные выборы в конгресс США, отметив, что писателю Николаю Гоголю понравился бы сюжет этих выборов,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:26

2022-11-11T08:26

2022-11-11T08:35

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал промежуточные выборы в конгресс США, отметив, что писателю Николаю Гоголю понравился бы сюжет этих выборов, где побеждают "мертвые души"."Послесловие к выборам в США, или Мертвые души американской политики. Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в Пенсильвании победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Однако он скончался в начале октября, но его имя не стали убирать из бюллетеня."Соперница ДеЛуки устала подчёркивать в своих обращениях к избирателям, что она - единственный живой кандидат в округе. Но победил всё равно покойник. Такой случай - не единственный. В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился", - отметил Володин.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс, результаты голосования пока не подведены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей будет у республиканцев. Об этом же заявил и нынешний лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. Президент США Джо Байден накануне выразил надежду на сохранение шансов у демократов занять большинство кресел в палате. От разделения мест будут зависеть выборы спикера палаты, соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221109/ssha-1830189766.html

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