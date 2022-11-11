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Минобороны Кореи рассказало о переговорах по поставкам боеприпасов в США - РИА Новости, 11.11.2022
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Минобороны Кореи рассказало о переговорах по поставкам боеприпасов в США
Минобороны Кореи рассказало о переговорах по поставкам боеприпасов в США - РИА Новости, 11.11.2022
Минобороны Кореи рассказало о переговорах по поставкам боеприпасов в США
Минобороны Южной Кореи заявило, что переговоры о поставке боеприпасов американской стороне исходят из того, что их конечным пользователем будут сами США,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:56
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в мире
южная корея
сша
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СЕУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что переговоры о поставке боеприпасов американской стороне исходят из того, что их конечным пользователем будут сами США, передает агентство Рёнхап.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщила, что Южная Корея впервые продаст США 100 тысяч артиллерийских снарядов, которые те затем намерены поставить Украине."Переговоры ведутся с условием, что конечным пользователем (артиллерийских снарядов – ред.) будут США… Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов боеприпасов калибра 155 миллиметров в США", - заявило министерство.Агентство отмечает, что снаряд калибра 155 миллиметров в основном используется для гаубиц, включая корейские К-9. США же объявили, что поставят Украине 142 155-миллиметровые гаубицы и 924 тысячи снарядов для них.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830641158.html
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в мире, южная корея, сша, украина
В мире, Южная Корея, США, Украина
03:56 11.11.2022 (обновлено: 04:11 11.11.2022)
 
Минобороны Кореи рассказало о переговорах по поставкам боеприпасов в США

Ренхап: переговоры о поставке Кореей боеприпасов Америке исходят из их использования в США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканская гаубица М777
Американская гаубица М777 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американская гаубица М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Минобороны Южной Кореи заявило, что переговоры о поставке боеприпасов американской стороне исходят из того, что их конечным пользователем будут сами США, передает агентство Рёнхап.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщила, что Южная Корея впервые продаст США 100 тысяч артиллерийских снарядов, которые те затем намерены поставить Украине.
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"Переговоры ведутся с условием, что конечным пользователем (артиллерийских снарядов – ред.) будут США… Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов боеприпасов калибра 155 миллиметров в США", - заявило министерство.
Агентство отмечает, что снаряд калибра 155 миллиметров в основном используется для гаубиц, включая корейские К-9. США же объявили, что поставят Украине 142 155-миллиметровые гаубицы и 924 тысячи снарядов для них.
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