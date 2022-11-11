https://ria.ru/20221111/ssha-1830644892.html
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 11.11.2022
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:04
2022-11-11T01:04
2022-11-11T01:15
экономика
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россия
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии, совкомбанк
Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Сбербанк России, Совкомбанк
01:04 11.11.2022 (обновлено: 01:15 11.11.2022)
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками