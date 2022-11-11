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США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 11.11.2022
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США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками - РИА Новости, 11.11.2022
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками
США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:04
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экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
россия
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), россия, сбербанк россии, совкомбанк
Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Сбербанк России, Совкомбанк
01:04 11.11.2022 (обновлено: 01:15 11.11.2022)
 
США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками

США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года", - говорится в документе.
В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
00:46
Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной
 
ЭкономикаСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСбербанк РоссииСовкомбанк
 
 
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