https://ria.ru/20221111/sport-1830591098.html

Запад отменяет большой спорт

Запад отменяет большой спорт - РИА Новости, 11.11.2022

Запад отменяет большой спорт

Сегодня многие полагают, что наш разрыв с Западом — штука временная. Вот мы победим и постепенно все как-то наладится, вновь будем торговать, общаться, ездить... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:06

авторы

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россия

спорт

олимпийские игры

мария захарова

международный олимпийский комитет (мок)

воз

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Сегодня многие полагают, что наш разрыв с Западом — штука временная. Вот мы победим и постепенно все как-то наладится, вновь будем торговать, общаться, ездить друг к другу, играть в футбол. Это касается отнюдь не только загадочных "элит", которые парят в своих эмпиреях, но и многих миллионов людей. Это по-своему логично — новый железный занавес режет европейский континент буквально по живому. Он не нужен, он вреден для всех. Естественно, возникает иллюзия, что, когда победим, мы его снесем и, так сказать, вернемся.Взять хотя бы наших спортсменов. "Отмена" России на наших глазах ломает карьеры и судьбы тысяч прекрасных профессионалов. Кто-то меняет гражданство, кто-то уходит из спорта, но большинство терпит и ждет. Они надеются вернуться.Беда в том, что возвращаться нам уже некуда. Того Запада, с которым мы вполне нормально торговали и играли в футбол, уже нету. Он в массовом порядке погрузился на корабль дураков и отплыл в Великое Ничто, помахав нам на прощание ручкой.Как раз на примере спорта это видно лучше всего. Томас Бах, глава МОК, сообщил намедни публике, что Олимпиада-2024 в Париже станет первыми Играми с "полным гендерным паритетом". Учитывая, что он постоянно проталкивает на Олимпиады трансгендеров, Мария Захарова полюбопытствовала: "Просто интересно: все 80 гендеров будут представлены?"Насчет 80 — это, надо сказать, недооценка. Современная западная психиатрия насчитывает 16 гендерных категорий (где-то в дебрях этой цветущей сложности затерялись старомодные дураки, полагающие себя мужчиной или женщиной). Причем внутри каждой категории есть свои подразделения — и все это в общей сложности составляет уже гораздо больше 100 гендеров. Нетрудно представить футбольную команду — и не одну, — где каждый игрок (или игрокиня) будет воплощать собой один из подвидов гендерного многообразия.Бред? Да ну что вы. По методичкам западных психиатров работают во всем мире, в том числе и в России. Передовая западная наука давно отказалась от деления на мужчин и женщин. А этим летом ВОЗ припечатала официально: организация рекомендует работникам здравоохранения избегать "бинарных различий" и признавать третий, четвертый пол и далее по списку все гендерное разнообразие. Россия как член ВОЗ (причем крайне щедрый) эти указивки тоже должна будет выполнять.Идея Баха не имеет отношения к спорту в его нормальном понимании. Но ведь западный спорт высоких достижений на наших глазах скукоживается до неприличия, превращаясь в декорацию для демонстрации актуальных месседжей. Ровно то же самое, кстати, происходит на Западе и с искусством, и с промышленностью, и с медициной. Это чистые имитации. Внутри — пустота, а поверх густо налеплено всякого вокизма, феминизма, BLM'щины и прочей дряни. Бах лепит на Олимпиаду очередную модную фишечку.Мы хорошо представляем, как будет выглядеть "гендерный паритет" в реале. На этих веселых стартах мы увидим накачанных дяденек, нацепивших на себя женские купальники и топики, которые рвут штангу, плавают, бегают и, возможно, даже выполняют упражнения с лентой и булавами. И берут во всех этих дисциплинах золото: мужской организм устроен иначе и даже лошадиные дозы гормонов не отменяют естественного преимущества мужчин в скорости и силе. "Это биология, глупыш", — сказал бы тут Билл Клинтон.Какой реально месседж пошлют эти чудо-люди публике? Ну, очевидно же, — быть женщиной не круто. Это туфта, второй сорт, ерунда. Ты всю жизнь тренировалась как не в себя, победила всех своих соперниц, а тут вдруг — в шаге от победы — нарисовывается какой-то мутный перец и запрыгивает на верхнюю ступеньку олимпийского подиума. Ну это же лажа, позор, вся жизнь коту под хвост.Второй месседж: как же круто быть евнухом! Даже неважно, искалечил ты себя хирургическим путем или только пьешь таблетки в лошадиных дозах, или просто надел купальник, покрасил ногти и объявил себя женщиной. Это прогрессивно, это модно, дайте евнуху все медали, он будет их перебирать на досуге, как тот скопец из пушкинской эпиграммы.И еще одно: парижская трансгендерная Олимпиада понесет в массы представление о том, что больным быть круче, чем здоровым. Довольно свежая мысль для большого спорта, надо признать. Олимпийское движение, затеянное Пьером де Кубертеном, и выросшие из него многочисленные спортивные шоу десятилетиями несли ровно противоположную повестку.Предполагалось, что спортсмен — это идеал здорового душой и телом человека, который дает нам всем пример правильного отношения к жизни. Простодушная советская песенка очень хорошо передавала этот подход: "Закаляйся, если хочешь быть здоров! Постарайся позабыть про докторов..." Помните?Да, всегда были скандалы с допингом и запрещенными веществами, но они лишь подчеркивали, что так неправильно, так нельзя. Надо тренироваться и выступать честно. От этого выиграют и зрители, и сам спортсмен, не растративший здоровье на всякую химию.А теперь нам собираются демонстрировать трансгендеров — глубоко больных людей. Не просто больных на голову, а инвалидов, регулярно претерпевающих ужасающие процедуры и операции, обреченных всю жизнь сидеть на сложносочиненных гормональных препаратах. Словно все вдруг взялись косплеить сестер Вильямс — несчастных жертв американского большого спорта и его химии.Это означает, что гормональные препараты, раньше считавшиеся запрещенным допингом, откровенно легализуются. Ну будет не Олимпиада, а цирк уродов, извините мой французский. Очевидно, смотреть ее западные болельщики будут, накурившись легализованной марихуаны. Потому что иначе невозможно.Говорят, что трансгендеры дискриминируют женщин-спортсменок. Это очевидно. Но в угнетенном положении окажутся и мужчины, которые не стали переделываться в женщин. Да все здоровые люди — они какие-то несовременные. И вообще, политкорректно ли быть здоровым?Весь мир болеет, все страдают. У каждой звезды длиннющий список диагнозов. Люди в прямом эфире сдают анализы и подвергаются всяким процедурам. Какой-то голливудский артист — не вспомню сейчас, как его звали, — недавно стримил в интернете свою колоноскопию. Болеть — прогрессивно, быть здоровым — не хайпово. И вот этот месседж понесет нам парижская Олимпиада.Слушайте, а оно нам надо? Ну вернемся мы на Запад — в тот же большой спорт. А там бородатые дядьки упражнения с лентами исполняют. Мы что, будем эту Олимпиаду-2024 по телевизору показывать? Своих спортсменов туда отправим? Серьезно?Уже не один год мы тут пишем, что Россия должна вкладываться в развитие массового спорта и физкультурного движения в нашей стране. У нас в этом плане великолепные советские традиции. И ГТО, и всякие телешоу типа "Папа, мама, я — спортивная семья". Давайте сохраним здоровье сами и вырастим здоровыми наших детей. Было бы просто прекрасно, если бы спортивные секции и спортивные лагеря были бесплатными для всех ребят.И раз уж у нас нет механизмов воздействия на МОК, то давайте создавать альтернативу олимпийскому движению — что-то вроде Игр доброй воли. Если раньше они были довольно идеологизированным мероприятием, то сегодня мы можем предложить странам-участникам по-настоящему чистый спорт — без всех этих трансгендерных безумий, без легализации гормонов, без дискриминации женщин-спортсменок. Мне кажется, это очень привлекательная повестка.Сегодня огромные сферы деятельности внутри национальных государств оказались в своеобразных офшорах, которые все чаще управляются напрямую из Вашингтона. Это касается той же ВОЗ, которой должна подчиняться наша система здравоохранения. Это в огромной степени касается культуры, музыки, кино, вообще гуманитарной сферы. И естественно, это касается и большого спорта.Живут вроде бы наши люди, наши спортсмены, многим обязанные стране, по паспорту они граждане России, но команды они получают извне — и не потому что такие плохие или, не дай бог, "иноагенты", а потому что Вашингтон так хорошо выстроил свой глобальный админресурс. Олимпийское движение сегодня — это один из филиалов Демпартии США. Если мы уж упустили свое влияние в МОК, которое имели при СССР, давайте делать свою альтернативу.Реально не хочется, чтобы наши дети смотрели по телевизору эту муть, которую собирается организовать в Париже Томас Бах. Болельщики будут страдать? Но болельщикам лучше оторвать пятую точку от дивана, выйти во двор и попробовать подтянуться на турнике. Рекламные контракты, трансляции, большой бизнес? Ну не думается, что ради денег, даже таких больших, стоит гробить здоровье нации.Да, очень жалко спортсменов. И мы уже морально готовы, что ближе к 2024 году начнется их ритуальное нытье: давайте мы как-нибудь так проскочим между струек, съездим без флага, без гимна, попросим, чтобы пустили. И во избежание этого хорошо бы провести у нас в России большие международные соревнования, чтобы нам позавидовал Париж.

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https://rsport.ria.ru/20220722/amerika-1804236574.html

https://rsport.ria.ru/20221003/voleybol-1821244321.html

https://rsport.ria.ru/20220621/koloskov-1796976330.html

https://rsport.ria.ru/20220319/transgendery-1779032578.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/1781462827.html

https://rsport.ria.ru/20221027/bakh-1827116785.html

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авторы, в мире, россия, спорт, олимпийские игры, мария захарова, международный олимпийский комитет (мок), воз