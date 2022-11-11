https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830975359.html
ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков
ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков - РИА Новости, 11.11.2022
ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков
Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по поиску и нейтрализации связанных с ИГИЛ* боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:03
2022-11-11T22:55
в мире
сирия
деръа (город)
россия
исламское государство
белые каски
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по поиску и нейтрализации связанных с ИГИЛ* боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров."Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств", — заявил генерал-майор.По его словам, 21 участник урегулировал статус вооруженных формирований сирийской оппозиции. Кроме того, сдано 62 единицы оружия, в том числе 50 автоматов и 12 гранатометов и более восьми тысяч боеприпасов.Ежедневная работа комиссии по урегулированию статуса примирившихся боевиков и пункта приема оружия и боеприпасов в районе Дераа-Аль-Баляд продолжается, добавил Егоров.В конце прошлой недели генерал сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируют атаковать районы в Идлибе, где расположены лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221109/bezhentsy-1830368802.html
https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, деръа (город), россия, исламское государство, белые каски
В мире, Сирия, Деръа (город), Россия, Исламское государство, Белые каски
22:03 11.11.2022 (обновлено: 22:55 11.11.2022)
ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков
ЦПВС: силы безопасности Сирии провели операцию по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по поиску и нейтрализации связанных с ИГИЛ* боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров.
"Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств", — заявил генерал-майор.
По его словам, 21 участник урегулировал статус вооруженных формирований сирийской оппозиции. Кроме того, сдано 62 единицы оружия, в том числе 50 автоматов и 12 гранатометов и более восьми тысяч боеприпасов.
Ежедневная работа комиссии по урегулированию статуса примирившихся боевиков и пункта приема оружия и боеприпасов в районе Дераа-Аль-Баляд продолжается, добавил Егоров.
В конце прошлой недели генерал сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски
" планируют атаковать районы в Идлибе, где расположены лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию.
* Террористическая организация, запрещенная в России.