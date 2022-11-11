https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830975359.html

ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков

ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков - РИА Новости, 11.11.2022

ЦПВС сообщил об операции по нейтрализации связанных с ИГ* боевиков

Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по поиску и нейтрализации связанных с ИГИЛ* боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа, сообщил заместитель... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:03

2022-11-11T22:03

2022-11-11T22:55

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деръа (город)

россия

исламское государство

белые каски

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Сирии провели спецоперацию по поиску и нейтрализации связанных с ИГИЛ* боевиков в районе Дераа-Аль-Баляд города Деръа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров."Проведена зачистка территории района, проверено более 300 зданий, уничтожено 24 боевика, арестовано 24, обнаружено и обезврежено шесть самодельных взрывных устройств", — заявил генерал-майор.По его словам, 21 участник урегулировал статус вооруженных формирований сирийской оппозиции. Кроме того, сдано 62 единицы оружия, в том числе 50 автоматов и 12 гранатометов и более восьми тысяч боеприпасов.Ежедневная работа комиссии по урегулированию статуса примирившихся боевиков и пункта приема оружия и боеприпасов в районе Дераа-Аль-Баляд продолжается, добавил Егоров.В конце прошлой недели генерал сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируют атаковать районы в Идлибе, где расположены лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221109/bezhentsy-1830368802.html

https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html

сирия

деръа (город)

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, деръа (город), россия, исламское государство, белые каски