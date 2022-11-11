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Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830824609.html
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:09
2022-11-11T15:31
специальная военная операция на украине
дмитрий шмаков
маслянинский район
новосибирская область
украина
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, сообщается на официальном сайте района."Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", - говорится в сообщении.В администрации Маслянинского района уточняют, что сельский депутат погиб 12 октября. По данным районной газеты "Маслянинский льновод", похороны Шмакова состоялись 29 октября.В газетной заметке говорится, что Дмитрий Шмаков родился 16 августа 1983 года, в 2000 году окончил Мамоновскую школу, затем он был призван на срочную службу, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года был избран депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе ушел добровольцем на специальную военную операцию.
https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html
маслянинский район
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дмитрий шмаков, маслянинский район, новосибирская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Шмаков, Маслянинский район, Новосибирская область, Украина, Безопасность
15:09 11.11.2022 (обновлено: 15:31 11.11.2022)
 
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат Мамоновского сельсовета Новосибирской области Шмаков погиб в спецоперации

© Фото : Маслянинский ЛьноводДепутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков
Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Маслянинский Льновод
Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, сообщается на официальном сайте района.
"Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", - говорится в сообщении.
В администрации Маслянинского района уточняют, что сельский депутат погиб 12 октября. По данным районной газеты "Маслянинский льновод", похороны Шмакова состоялись 29 октября.
В газетной заметке говорится, что Дмитрий Шмаков родился 16 августа 1983 года, в 2000 году окончил Мамоновскую школу, затем он был призван на срочную службу, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года был избран депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе ушел добровольцем на специальную военную операцию.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ШмаковМаслянинский районНовосибирская областьУкраинаБезопасность
 
 
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