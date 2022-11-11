https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830824609.html

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:09

2022-11-11T15:09

2022-11-11T15:31

специальная военная операция на украине

дмитрий шмаков

маслянинский район

новосибирская область

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830840796_0:187:984:741_1920x0_80_0_0_340c4d0852e3cac878dcd954ddc7b37d.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, сообщается на официальном сайте района."Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором. Дмитрий был депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат", - говорится в сообщении.В администрации Маслянинского района уточняют, что сельский депутат погиб 12 октября. По данным районной газеты "Маслянинский льновод", похороны Шмакова состоялись 29 октября.В газетной заметке говорится, что Дмитрий Шмаков родился 16 августа 1983 года, в 2000 году окончил Мамоновскую школу, затем он был призван на срочную службу, где служил старшим пулеметчиком внутренних войск. После службы в армии вернулся в родное село. В сентябре 2020 года был избран депутатом совета депутатов Мамоновского сельсовета. В августе ушел добровольцем на специальную военную операцию.

https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html

маслянинский район

новосибирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий шмаков, маслянинский район, новосибирская область, украина, безопасность