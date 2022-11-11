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Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов - РИА Новости, 11.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:32
2022-11-11T13:32
2022-11-11T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
рсзо himars
херсонская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ЛНР и ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, рсзо himars, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, РСЗО HIMARS, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
Минобороны России: ПВО за сутки сбила 32 снаряда РСЗО HIMARS и семь украинских дронов