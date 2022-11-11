https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830770766.html

Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов - РИА Новости, 11.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:32

2022-11-11T13:32

2022-11-11T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

рсзо himars

херсонская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ЛНР и ДНР.

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, рсзо himars, херсонская область