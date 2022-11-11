Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830770766.html
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов - РИА Новости, 11.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:32
2022-11-11T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
рсзо himars
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ЛНР и ДНР.
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, рсзо himars, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, РСЗО HIMARS, Херсонская область
13:32 11.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила 32 снаряда HIMARS и семь украинских дронов

Минобороны России: ПВО за сутки сбила 32 снаряда РСЗО HIMARS и семь украинских дронов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 32 снаряда украинских РСЗО HIMARS, 5 противорадарных ракет HARM, а также 7 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино Луганской Народной Республики, Енакиево Донецкой Народной Республики, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов в ЛНР и ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРСЗО HIMARSХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала