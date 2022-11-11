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Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
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Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ
Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:28
2022-11-11T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:28 11.11.2022
 
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ

ВС России отбросили украинские войска на Купянском направлении, уничтожив 120 боевиков

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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