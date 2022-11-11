https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830768257.html

Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ

Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022

Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ

Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:28

2022-11-11T13:28

2022-11-11T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф