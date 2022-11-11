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Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ
Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:28
2022-11-11T13:28
2022-11-11T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинские войска на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили на Купянском направлении 120 боевиков ВСУ
ВС России отбросили украинские войска на Купянском направлении, уничтожив 120 боевиков