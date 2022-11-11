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ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830767166.html
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.11.2022
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:23
2022-11-11T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Потери противника:Купянское направлениеУкраинские войска в составе трех ротных групп предприняли неудачные попытки наступления из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка в Харьковской области. "В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.Потери противника:Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские войска пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.Потери противника составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830758009.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:23 11.11.2022 (обновлено: 14:03 11.11.2022)
 
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении

ВС России сорвали атаку украинских военных и наемников на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийская РСЗО "Град"
Российская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Потери противника:
  • до девяноста украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными;
  • боевая бронированная машина.
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Купянское направление

Украинские войска в составе трех ротных групп предприняли неудачные попытки наступления из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка в Харьковской области.
"В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.
Потери противника:
  • более 120 военнослужащих;
  • два танка;
  • три боевые машины пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • пять автомобилей.
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Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.
Потери противника составили:
  • более 65 военнослужащих;
  • танк;
  • четыре боевые бронированные машины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Вчера, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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