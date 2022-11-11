13:23 11.11.2022 (обновлено: 14:03 11.11.2022)
ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали атаку украинских военных и наемников на Краснолиманском направлении
Российская РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Потери противника:
- —до девяноста украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными;
- —боевая бронированная машина.
Купянское направление
Украинские войска в составе трех ротных групп предприняли неудачные попытки наступления из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка в Харьковской области.
"В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.
Потери противника:
- —более 120 военнослужащих;
- —два танка;
- —три боевые машины пехоты;
- —два бронетранспортера;
- —пять автомобилей.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.
Потери противника составили:
- —более 65 военнослужащих;
- —танк;
- —четыре боевые бронированные машины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.