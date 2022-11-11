https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830767166.html

ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении

ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.11.2022

ВС России сорвали атаку ВСУ и наемников на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:23

2022-11-11T13:23

2022-11-11T14:03

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Потери противника:Купянское направлениеУкраинские войска в составе трех ротных групп предприняли неудачные попытки наступления из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка в Харьковской области. "В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции", — отметили в ведомстве.Потери противника:Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские войска пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое.Потери противника составили:Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/dnepr-1830758009.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)