https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830740332.html

Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле

Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2022

Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле

РФ может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:18

2022-11-11T12:18

2022-11-11T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр