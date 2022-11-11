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Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830740332.html
Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле
Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.11.2022
Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле
РФ может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:18
2022-11-11T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:18 11.11.2022 (обновлено: 13:27 11.11.2022)
 
Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле

Песков заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине после достижения ее целей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ может завершить специальную военную операцию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - сказал Песков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
08:00
Россия меняется, чтобы победить
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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