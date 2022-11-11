https://ria.ru/20221111/sova-1830940470.html

В центре Москвы спасли краснокнижную сову

В центре Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 11.11.2022

В центре Москвы спасли краснокнижную сову

Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:56

2022-11-11T18:56

2022-11-11T18:56

хорошие новости

москва

цао

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830940151_0:254:1200:929_1920x0_80_0_0_2a71ea8dfc85ba9f8b0a428f7a1417cc.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Буквально несколько часов назад в центре столицы пресекли очередной случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг. Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, дом 3 ЦАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид. Она охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)."Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение", - пояснили в сообщении.

https://ria.ru/20221103/sova-1829074636.html

москва

цао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, цао