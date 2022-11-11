В центре Москвы спасли краснокнижную сову
В Москве на Садовой-Самотечной улице спасли краснокнижную сову
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКраснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3
Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Буквально несколько часов назад в центре столицы пресекли очередной случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг. Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, дом 3 ЦАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид. Она охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
"Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение", - пояснили в сообщении.
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