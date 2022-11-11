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В центре Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 11.11.2022
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В центре Москвы спасли краснокнижную сову
В центре Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 11.11.2022
В центре Москвы спасли краснокнижную сову
Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:56
2022-11-11T18:56
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Буквально несколько часов назад в центре столицы пресекли очередной случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг. Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, дом 3 ЦАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид. Она охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)."Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение", - пояснили в сообщении.
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москва, цао
Хорошие новости, Москва, ЦАО
18:56 11.11.2022
 
В центре Москвы спасли краснокнижную сову

В Москве на Садовой-Самотечной улице спасли краснокнижную сову

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКраснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3
Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, д. 3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову на Садовой-Самотечной улице в Москве, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Буквально несколько часов назад в центре столицы пресекли очередной случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг. Краснокнижную сову спасли на Садовой-Самотечной улице, дом 3 ЦАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид. Она охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
"Именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение", - пояснили в сообщении.
Сова-сипуха, изъятая у уличных фотографов на Большой Грузинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 17:57Хорошие новости
В Москве спасли редкую сову-сипуху
 
Хорошие новостиМоскваЦАО
 
 
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