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Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21" - РИА Новости, 11.11.2022
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Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"
Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21" - РИА Новости, 11.11.2022
Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21", где будут готовить... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:43
2022-11-11T17:51
дмитрий азаров
герман греф
владимир путин
самара
самарская область
москва
сбер
сбербанк россии
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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21", где будут готовить IT-специалистов, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров. Благодаря достигнутым договоренностям в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, "Школа 21" – инновационный образовательный проект Сбера, который по методике "равный равному" готовит востребованных специалистов в области информационных технологий. Школа программирования дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Выпускники трудоустраиваются на должности программистов, инженеров по разработке, менеджеров IT-проектов, аналитиков, разработчиков и другие специальности. Обучение в "Школе 21" проходит полностью офлайн."Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий. Реализация в регионе проекта "Школы 21" будет значимым событием, и проект поможет региону в подготовке квалифицированных IТ-кадров. На сегодняшний день "Школа 21" является одним из самых эффективных в части методологии и качества подготовки высококвалифицированных инженеров проект в стране", – цитирует Грефа пресс-служба."Целый ряд проектов, которые активно развиваются, внедрены в Самарской области. Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества. Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, разместить кампус "Школы 21" в Самаре планируется на территории будущего международного межвузовского кампуса IT-направления около стадиона "Солидарность Самара Арена". В вопросе его строительства Азаров заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. По информации пресс-службы, на недавней встрече с главой государства губернатор представил проект кампуса, и президент страны оформил резолюции по дальнейшей реализации проекта.
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дмитрий азаров, герман греф, владимир путин, самара, самарская область, москва, сбер, сбербанк россии
Дмитрий Азаров, Герман Греф, Владимир Путин, Самара, Самарская область, Москва, Сбер, Сбербанк России
17:43 11.11.2022 (обновлено: 17:51 11.11.2022)
 

Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"

© Фото : Школа 21/TelegramГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключают соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключают соглашение об открытии в Самаре Школы 21 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Школа 21/Telegram
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключают соглашение об открытии в Самаре "Школы 21". Архивное фото
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САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21", где будут готовить IT-специалистов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров. Благодаря достигнутым договоренностям в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, "Школа 21" – инновационный образовательный проект Сбера, который по методике "равный равному" готовит востребованных специалистов в области информационных технологий. Школа программирования дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Выпускники трудоустраиваются на должности программистов, инженеров по разработке, менеджеров IT-проектов, аналитиков, разработчиков и другие специальности. Обучение в "Школе 21" проходит полностью офлайн.
"Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий. Реализация в регионе проекта "Школы 21" будет значимым событием, и проект поможет региону в подготовке квалифицированных IТ-кадров. На сегодняшний день "Школа 21" является одним из самых эффективных в части методологии и качества подготовки высококвалифицированных инженеров проект в стране", – цитирует Грефа пресс-служба.
"Целый ряд проектов, которые активно развиваются, внедрены в Самарской области. Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества. Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов", - приводит слова Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, разместить кампус "Школы 21" в Самаре планируется на территории будущего международного межвузовского кампуса IT-направления около стадиона "Солидарность Самара Арена". В вопросе его строительства Азаров заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. По информации пресс-службы, на недавней встрече с главой государства губернатор представил проект кампуса, и президент страны оформил резолюции по дальнейшей реализации проекта.
 
Дмитрий АзаровГерман ГрефВладимир ПутинСамараСамарская областьМоскваСберСбербанк России
 
 
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