https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html

Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"

Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21" - РИА Новости, 11.11.2022

Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21", где будут готовить... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:43

2022-11-11T17:43

2022-11-11T17:51

дмитрий азаров

герман греф

владимир путин

самара

самарская область

москва

сбер

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830914578_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_6f433fff154b71e8ddb1e0d1ef8207bb.jpg

САМАРА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21", где будут готовить IT-специалистов, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 11 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву провел встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров. Благодаря достигнутым договоренностям в Самаре будет открыта школа программирования от Сбера – "Школа 21", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, "Школа 21" – инновационный образовательный проект Сбера, который по методике "равный равному" готовит востребованных специалистов в области информационных технологий. Школа программирования дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Выпускники трудоустраиваются на должности программистов, инженеров по разработке, менеджеров IT-проектов, аналитиков, разработчиков и другие специальности. Обучение в "Школе 21" проходит полностью офлайн."Наше сотрудничество с Самарской областью в последние годы особенно активно развивается. И сегодня мы подписали стратегически важное соглашение в части развития кадрового потенциала. Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И эти отрасли сегодня требуют большого количества специалистов в области цифровых технологий. Реализация в регионе проекта "Школы 21" будет значимым событием, и проект поможет региону в подготовке квалифицированных IТ-кадров. На сегодняшний день "Школа 21" является одним из самых эффективных в части методологии и качества подготовки высококвалифицированных инженеров проект в стране", – цитирует Грефа пресс-служба."Целый ряд проектов, которые активно развиваются, внедрены в Самарской области. Регион становится пилотным для реализации проектов Сбера, и сегодня мы делаем еще один шаг по укреплению сотрудничества. Это новые рабочие места, это современные технологии. И то решение, которое мы сегодня закрепили в соглашении, конечно, позволит нам на базе современных технологий, уникальных методик обучения подготовить высококлассных специалистов", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, разместить кампус "Школы 21" в Самаре планируется на территории будущего международного межвузовского кампуса IT-направления около стадиона "Солидарность Самара Арена". В вопросе его строительства Азаров заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. По информации пресс-службы, на недавней встрече с главой государства губернатор представил проект кампуса, и президент страны оформил резолюции по дальнейшей реализации проекта.

самара

самарская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий азаров, герман греф, владимир путин, самара, самарская область, москва, сбер, сбербанк россии