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"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
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"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией
"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией
Первостепенное значение США отдают переговорам с Россией по договору СНВ, а не ситуации вокруг Украины, пишет Rebelión. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:54
2022-11-11T20:27
в мире
космос - риа наука
сергей рябков
джо байден
сша
испания
россия
украина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Первостепенное значение США отдают переговорам с Россией по договору СНВ, а не ситуации вокруг Украины, пишет Rebelión."Это связано с заинтересованностью США в переговорах по договору СНВ сейчас, когда, благодаря существованию и развитию технологии гиперзвуковых ракет, Россия демонстрирует подавляющее превосходство в этой области", — говорится в материале.Отмечается, что украинский кризис отходит на второй план, поскольку для Вашингтона СНВ — стратегический и долгосрочный приоритет, а Украина — тактический и краткосрочный."Для Соединенных Штатов и НАТО 120 тысяч украинских солдат, погибших за последние восемь месяцев, не имеют большого значения", — добавляется в статье.Ранее в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября — начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале прошлого года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830950836.html
https://ria.ru/20221108/peregovory-1830094888.html
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в мире, космос - риа наука, сергей рябков, джо байден, сша, испания, россия, украина, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Сергей Рябков, Джо Байден, США, Испания, Россия, Украина, НАТО
19:54 11.11.2022 (обновлено: 20:27 11.11.2022)
 
"Украина — потом": в Испании рассказали, что США хотят обсудить с Россией

Rebelión: США предпочли Украине переговоры с Россией по договору СНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Первостепенное значение США отдают переговорам с Россией по договору СНВ, а не ситуации вокруг Украины, пишет Rebelión.
"Это связано с заинтересованностью США в переговорах по договору СНВ сейчас, когда, благодаря существованию и развитию технологии гиперзвуковых ракет, Россия демонстрирует подавляющее превосходство в этой области", — говорится в материале.
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Отмечается, что украинский кризис отходит на второй план, поскольку для Вашингтона СНВ — стратегический и долгосрочный приоритет, а Украина — тактический и краткосрочный.
"Для Соединенных Штатов и НАТО 120 тысяч украинских солдат, погибших за последние восемь месяцев, не имеют большого значения", — добавляется в статье.
Ранее в пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября — начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.
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Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале прошлого года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
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