https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html

Школы новых регионов приведут к российским стандартам в течение пяти лет

Школы новых регионов приведут к российским стандартам в течение пяти лет - РИА Новости, 11.11.2022

Школы новых регионов приведут к российским стандартам в течение пяти лет

Многие школы новых регионов России уже имеют российскую лицензию на осуществление образовательной деятельности, в течение пятилетнего переходного периода... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:35

2022-11-11T19:35

2022-11-11T19:35

общество

сергей кравцов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Многие школы новых регионов России уже имеют российскую лицензию на осуществление образовательной деятельности, в течение пятилетнего переходного периода планируется привести все образовательные учреждения в соответствии с российскими стандартами, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Что касается лицензирования, уже этот вопрос начался, многие школы в новых регионах уже имеют лицензию, учреждения среднего профессионального образования, вузы и этот процесс мы дальше будем продолжать, с учетом тех особенностей, которые есть в новых регионах. Мы организовали с Рособрнадзором всю методическую помощь, и я уверен, что вот, в течение такого переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что российские образовательные стандарты достаточно высокие и выше, чем во многих европейских странах.Также Кравцом отметил, что аттестаты школьникам новых регионов в следующем году будут выдаваться на основе текущих оценок."Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок и переходный период устанавливается до 2028 года, в течение пяти лет для того, чтобы решить максимально все вопросы", - сказал Кравцов журналистам.Он напомнил, что для новых регионов объявлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ будет добровольной.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html

https://ria.ru/20221010/pomosch-1822726678.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, сергей кравцов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин