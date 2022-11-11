Школы новых регионов приведут к российским стандартам в течение пяти лет
Кравцов: все школы новых регионов приведут к российским стандартам в течение пяти лет
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Многие школы новых регионов России уже имеют российскую лицензию на осуществление образовательной деятельности, в течение пятилетнего переходного периода планируется привести все образовательные учреждения в соответствии с российскими стандартами, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Что касается лицензирования, уже этот вопрос начался, многие школы в новых регионах уже имеют лицензию, учреждения среднего профессионального образования, вузы и этот процесс мы дальше будем продолжать, с учетом тех особенностей, которые есть в новых регионах. Мы организовали с Рособрнадзором всю методическую помощь, и я уверен, что вот, в течение такого переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами", - сказал Кравцов журналистам.
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Он отметил, что российские образовательные стандарты достаточно высокие и выше, чем во многих европейских странах.
Также Кравцом отметил, что аттестаты школьникам новых регионов в следующем году будут выдаваться на основе текущих оценок.
"Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок и переходный период устанавливается до 2028 года, в течение пяти лет для того, чтобы решить максимально все вопросы", - сказал Кравцов журналистам.
Он напомнил, что для новых регионов объявлен переходный период до 2028 года, в течение которого сдача ЕГЭ будет добровольной.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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