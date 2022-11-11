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В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы - РИА Новости, 11.11.2022
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В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы
В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы - РИА Новости, 11.11.2022
В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы
Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы в сочинском поселке Красная Воля, сообщили журналистам в пресс-службе МВД РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:48
2022-11-11T21:48
происшествия
сочи
краснодарский край
гибдд мвд рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы в сочинском поселке Красная Воля, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.Инцидент произошел в пятницу. В полицию позвонил охранник школы, он же отнял у пенсионера ружье, но случайно произошел выстрел. После инцидента пенсионер сел в автомобиль и покинул место. Мужчина, со слов охраника, предположительно, был пьян, рассказали в ведомстве."В результате произошедшего никто не пострадал. Данный гражданин был задержан нарядом дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по города Сочи, совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с 73-летним задержанным гражданином проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, краснодарский край, гибдд мвд рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, ГИБДД МВД РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
21:48 11.11.2022
 
В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы

Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы в сочинском поселке Красная Воля, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.
Инцидент произошел в пятницу. В полицию позвонил охранник школы, он же отнял у пенсионера ружье, но случайно произошел выстрел. После инцидента пенсионер сел в автомобиль и покинул место. Мужчина, со слов охраника, предположительно, был пьян, рассказали в ведомстве.
"В результате произошедшего никто не пострадал. Данный гражданин был задержан нарядом дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по города Сочи, совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. В настоящее время с 73-летним задержанным гражданином проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайГИБДД МВД РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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