https://ria.ru/20221111/serdtseparmy-1830758963.html

Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате

Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате - РИА Новости, 11.11.2022

Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате

Историческая драма "Сердце пармы" установила несколько рекордов в прокате, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:42

2022-11-11T13:42

2022-11-11T13:42

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МОССКВА, 11 ноя — РИА Новости. Историческая драма "Сердце пармы" установила несколько рекордов в прокате, сообщает пресс-служба проекта. Она стала первым фильмом после релиза "Аватара" в 2009 году, который удерживает лидерство в бокс-офисе пять уикендов. Также у киноленты лучшая наработка на копию с марта 2022 года. На утро 10 ноября, уточняют в пресс-службе, картина "Сердце пармы" заработала более 713 миллионов рублей. И это лучший результат с февраля 2022-ого. Фильм уже посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Он также отметил, что было принято решение "продолжить поддержку и продвижение проекта в прокате". "Мы убеждены, что это работает на будущее всего российского кино, и надеемся, что наш риск снова будет оправдан", — считает продюсер."Сердце пармы" сняли по одноименному роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре истории запретная любовь князя Михаила и ведьмы-язычницы Тиче. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссер – Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Метро").Фильм стартовал в российском прокате 6 октября.

https://ria.ru/20221110/kino-1830566579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сергей пускепалис, что посмотреть , евгений миронов, федор бондарчук