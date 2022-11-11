https://ria.ru/20221111/serdtseparmy-1830758963.html
Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате
Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате - РИА Новости, 11.11.2022
Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате
Историческая драма "Сердце пармы" установила несколько рекордов в прокате, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:42
2022-11-11T13:42
2022-11-11T13:42
культура
новости культуры
кино и сериалы
сергей пускепалис
что посмотреть
евгений миронов
федор бондарчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821649648_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_2dc9f0853207b531b5b0093a1be8bf1c.jpg
МОССКВА, 11 ноя — РИА Новости. Историческая драма "Сердце пармы" установила несколько рекордов в прокате, сообщает пресс-служба проекта. Она стала первым фильмом после релиза "Аватара" в 2009 году, который удерживает лидерство в бокс-офисе пять уикендов. Также у киноленты лучшая наработка на копию с марта 2022 года. На утро 10 ноября, уточняют в пресс-службе, картина "Сердце пармы" заработала более 713 миллионов рублей. И это лучший результат с февраля 2022-ого. Фильм уже посмотрели 2,3 миллиона зрителей. Он также отметил, что было принято решение "продолжить поддержку и продвижение проекта в прокате". "Мы убеждены, что это работает на будущее всего российского кино, и надеемся, что наш риск снова будет оправдан", — считает продюсер."Сердце пармы" сняли по одноименному роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре истории запретная любовь князя Михаила и ведьмы-язычницы Тиче. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссер – Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Метро").Фильм стартовал в российском прокате 6 октября.
https://ria.ru/20221110/kino-1830566579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821649648_0:205:2000:1705_1920x0_80_0_0_055ca1decf7c994d30529f833a82ff68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сергей пускепалис, что посмотреть , евгений миронов, федор бондарчук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Сергей Пускепалис, что посмотреть , Евгений Миронов, Федор Бондарчук
Фильм "Сердце пармы" установил несколько рекордов в прокате
"Сердце пармы" лидирует в российском прокате пять уикендов подряд
МОССКВА, 11 ноя — РИА Новости. Историческая драма "Сердце пармы" установила несколько рекордов в прокате, сообщает пресс-служба проекта.
Она стала первым фильмом после релиза "Аватара" в 2009 году, который удерживает лидерство в бокс-офисе пять уикендов. Также у киноленты лучшая наработка на копию с марта 2022 года.
На утро 10 ноября, уточняют в пресс-службе, картина "Сердце пармы" заработала более 713 миллионов рублей. И это лучший результат с февраля 2022-ого. Фильм уже посмотрели 2,3 миллиона зрителей.
"Выпуская наш принципиальный, знаковый проект в очень сложный для всего кино период, мы шли на риск. Всегда трудно быть первыми, трудно прокладывать дорогу, но была надежда, что "Сердце пармы" сможет изменить ситуацию и станет тем самым фильмом, который поможет вернуть зрителей в кинотеатры", — рассказывает продюсер Антон Златопольский.
Он также отметил, что было принято решение "продолжить поддержку и продвижение проекта в прокате".
"Мы убеждены, что это работает на будущее всего российского кино, и надеемся, что наш риск снова будет оправдан", — считает продюсер.
"Сердце пармы" сняли по одноименному роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре истории запретная любовь князя Михаила и ведьмы-язычницы Тиче.
Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссер – Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Метро").
Фильм стартовал в российском прокате 6 октября.