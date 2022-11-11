https://ria.ru/20221111/sdelka-1830764916.html

В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке

В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 11.11.2022

В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке

Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:18

2022-11-11T13:18

2022-11-11T13:18

в мире

россия

оон

женева (город)

сергей вершинин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg

ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи."Встреча началась", - сказала Велуччи на брифинге.Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс. Как заявляла ранее представитель ООН Стефани Тремблей, в ходе встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН) по реализации соглашений".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, женева (город), сергей вершинин