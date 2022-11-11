В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке
В Женеве начался новый раунд переговоров между Россией и ООН по продуктовой сделке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.
"Встреча началась", - сказала Велуччи на брифинге.
Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс. Как заявляла ранее представитель ООН Стефани Тремблей, в ходе встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН) по реализации соглашений".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.