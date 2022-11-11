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В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 11.11.2022
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В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке
В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 11.11.2022
В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке
Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:18
2022-11-11T13:18
в мире
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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи."Встреча началась", - сказала Велуччи на брифинге.Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс. Как заявляла ранее представитель ООН Стефани Тремблей, в ходе встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН) по реализации соглашений".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
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в мире, россия, оон, женева (город), сергей вершинин
В мире, Россия, ООН, Женева (город), Сергей Вершинин
13:18 11.11.2022
 
В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по продуктовой сделке

В Женеве начался новый раунд переговоров между Россией и ООН по продуктовой сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый раунд переговоров представителей РФ и ООН по "зерновой сделке" стартовал в пятницу в Женеве, сообщила руководитель пресс-службы женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.
"Встреча началась", - сказала Велуччи на брифинге.
Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвуют генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс. Как заявляла ранее представитель ООН Стефани Тремблей, в ходе встречи "будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека (ООН) по реализации соглашений".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:50
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки
 
В миреРоссияООНЖенева (город)Сергей Вершинин
 
 
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