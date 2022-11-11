12:17 11.11.2022 (обновлено: 12:37 11.11.2022)
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
Песков: переговоры по продлению зерновой сделки идут, но такие решения не анонсируются
Комбайн собирает урожай. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая сейчас российская позиция по зерновой сделке и намерена ли Россия продолжать свое участие в этой сделке после 18 ноября.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.