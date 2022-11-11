https://ria.ru/20221111/sdelka-1830739930.html

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:17

2022-11-11T12:17

2022-11-11T12:37

россия

оон

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая сейчас российская позиция по зерновой сделке и намерена ли Россия продолжать свое участие в этой сделке после 18 ноября.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221109/garantii-1830288322.html

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россия, оон, экономика, украина, киев