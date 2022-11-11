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В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.11.2022
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В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:17
2022-11-11T12:37
россия
оон
экономика
украина
киев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая сейчас российская позиция по зерновой сделке и намерена ли Россия продолжать свое участие в этой сделке после 18 ноября.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
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россия, оон, экономика, украина, киев
Россия, ООН, Экономика, Украина, Киев
12:17 11.11.2022 (обновлено: 12:37 11.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Песков: переговоры по продлению зерновой сделки идут, но такие решения не анонсируются

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКомбайн собирает урожай
Комбайн собирает урожай - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение о возможном продлении зерновой сделки не анонсируется, переговоры идут, в ООН понимают озабоченности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, мы не будем этого делать. Действительно, переговоры и контакты продолжаются, необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН, поэтому ведется работа в этом направлении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая сейчас российская позиция по зерновой сделке и намерена ли Россия продолжать свое участие в этой сделке после 18 ноября.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:55
В МИД надеются на выполнение Киевом гарантий по зерновой сделке
 
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