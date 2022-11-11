https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html

Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа

Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа - РИА Новости, 11.11.2022

Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа

Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:49

2022-11-11T23:49

2022-11-11T23:49

цены на нефть

олаф шольц

владимир путин

россия

германия

берлин (город)

евросоюз

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности"."Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены", - пояснил политик.На данный же момент в Германию совсем не поступает российского газа, добавил он. Однако Берлин эту ситуацию предвидел, и потому газовые хранилища были заполнены с помощью диверсификации источников энергии, подчеркнул Шольц.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.

https://ria.ru/20221108/sholts-1829956430.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, берлин (город), евросоюз, g7, санкции в отношении россии