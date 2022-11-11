Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа - РИА Новости, 11.11.2022
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа
Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:49
2022-11-11T23:49
цены на нефть
олаф шольц
владимир путин
россия
германия
берлин (город)
евросоюз
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности"."Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены", - пояснил политик.На данный же момент в Германию совсем не поступает российского газа, добавил он. Однако Берлин эту ситуацию предвидел, и потому газовые хранилища были заполнены с помощью диверсификации источников энергии, подчеркнул Шольц.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
https://ria.ru/20221108/sholts-1829956430.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b569e78766f5e14735f512071892baf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, берлин (город), евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Германия, Берлин (город), Евросоюз, G7, Санкции в отношении России
23:49 11.11.2022
 
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа

Канцлер Германии Шольц: страна намеренно не вводила санкции против российского газа

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций", – сказал он в эфире телепрограммы NDR vor Ort.
По его словам, так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности".
"Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены", - пояснил политик.
На данный же момент в Германию совсем не поступает российского газа, добавил он. Однако Берлин эту ситуацию предвидел, и потому газовые хранилища были заполнены с помощью диверсификации источников энергии, подчеркнул Шольц.
С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:23
Шольц вывел немцев из себя шуткой про энергокризис
 
Цены на нефтьОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияГерманияБерлин (город)ЕвросоюзG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала