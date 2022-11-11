https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830954888.html

Источник: ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из России

Источник: ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из России - РИА Новости, 11.11.2022

Источник: ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из России

Евросоюз рассматривает возможность запрета на импорт российских алмазов и некоторых видов металлов в рамках нового пакета санкций против России, заявил... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:13

2022-11-11T20:13

2022-11-11T20:13

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность запрета на импорт российских алмазов и некоторых видов металлов в рамках нового пакета санкций против России, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС.По информации источника, меры в рамках нового пакета могут также затронуть Белоруссию."Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС. Основной вопрос здесь, как и в предыдущих пакетах, это единство между странами-членами", - сказал источник.Евросоюз, как подчеркнул источник, с помощью нового пакета планирует устранить пробелы, существующие в предыдущих санкционных пакетах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221110/es-1830499296.html

https://ria.ru/20221110/rzhd-1830617084.html

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цены на нефть, экономика, владимир путин, россия, белоруссия, украина, евросоюз