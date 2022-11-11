https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830953612.html
Источник рассказал, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями
Источник рассказал, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями - РИА Новости, 11.11.2022
Источник рассказал, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями
ЕС медлит с новыми санкциями против РФ из-за усталости от ограничительных мер и недостатка инструментов давления, заявил РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:05
2022-11-11T20:05
2022-11-11T20:11
россия
евросоюз
брюссель
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЕС медлит с новыми санкциями против РФ из-за усталости от ограничительных мер и недостатка инструментов давления, заявил РИА Новости источник в ЕС.В пятницу высокопоставленный источник в Евросоюзе сообщил журналистам в Брюсселе, что новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года, но в понедельник на заседании глав МИД союза пока решений не планируется."Уже есть некая усталость от санкций среди стран-членов (ЕС), а кроме того, не так много осталось того, против чего можно вводить санкции, когда речь идет о санкциях против России, поскольку большинство инструментов в этой сфере были использованы", - заявил источник, отвечая на вопрос о причине более позднего введения санкций против России.При этом он отметил, что в конечном итоге страны ЕС "так или иначе" одобрят новый пакет мер.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830677833.html
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россия, евросоюз, брюссель, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Брюссель, Санкции в отношении России
20:05 11.11.2022 (обновлено: 20:11 11.11.2022)
Источник рассказал, почему ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями
ЕС медлит с новыми антироссийскими санкциями из-за недостатка инструментов давления