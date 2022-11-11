https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830762082.html
Источник: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
Источник: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года - РИА Новости, 11.11.2022
Источник: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года, но в понедельник на заседании глав МИД союза пока решений не планируется, сообщил журналистам в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:20
россия
евросоюз
владимир путин
цены на нефть
брюссель
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года, но в понедельник на заседании глав МИД союза пока решений не планируется, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе."Мы работаем над новыми санкциями против России. Они будут готовы до конца года", - сказал он.По его словам, также идет работа над новыми санкциями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, евросоюз, владимир путин, цены на нефть, брюссель, белоруссия
Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Цены на нефть, Брюссель, Белоруссия
13:12 11.11.2022 (обновлено: 13:20 11.11.2022)
Источник: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
Евросоюз может утвердить новые антироссийские санкции до конца года