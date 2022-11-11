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Санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан - РИА Новости, 11.11.2022
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Санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан
Санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан - РИА Новости, 11.11.2022
Санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада хотят ослабить Россию, но происходит обратное, ослабляется европейская экономика. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:55
2022-11-11T10:20
специальная военная операция на украине
экономика
виктор орбан
россия
венгрия
самарканд
евросоюз
санкции
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САМАРКАНД, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада хотят ослабить Россию, но происходит обратное, ослабляется европейская экономика."Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жесткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию. Этими санкциями намереваются ослабить Россию и принудить к миру, но происходит как раз обратное", - сказал Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в пятницу в Самарканде.По его словам, ослабляется "не российская, а европейская экономика". "Наши европейские экономики стремительно двигаются к рецессии", - отметил он.По мнению Орбана, "у Европы нет индивидуальной воли, которой она могла бы определять свои собственные приоритеты во внешней политике, поэтому Евросоюз поддерживает внешнюю политику США".Премьер Венгрии считает, что "Европейский союз может ожидать несколько лет экономического кризиса в дальнейшем"."Проблема заключается в том, что прогресс тех, кто хочет мира, гораздо медленнее, чем тех, кто кричит в пользу войны. Мы видим, что эта эскалационная риторика прикрывает собой риторику мира. Мы видим, что международные институты все больше и больше политизируются, все меньше и меньше остается возможностей для диалога, основанного на здравом смысле", - констатировал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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экономика, виктор орбан, россия, венгрия, самарканд, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Самарканд, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
09:55 11.11.2022 (обновлено: 10:20 11.11.2022)
 
Санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан

Премьер Венгрии: жесткие антироссийские санкции ЕС только ослабляют европейскую экономику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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САМАРКАНД, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада хотят ослабить Россию, но происходит обратное, ослабляется европейская экономика.
"Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жесткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию. Этими санкциями намереваются ослабить Россию и принудить к миру, но происходит как раз обратное", - сказал Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в пятницу в Самарканде.
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Запад начинает что-то подозревать
По его словам, ослабляется "не российская, а европейская экономика". "Наши европейские экономики стремительно двигаются к рецессии", - отметил он.
По мнению Орбана, "у Европы нет индивидуальной воли, которой она могла бы определять свои собственные приоритеты во внешней политике, поэтому Евросоюз поддерживает внешнюю политику США".
Премьер Венгрии считает, что "Европейский союз может ожидать несколько лет экономического кризиса в дальнейшем".
"Проблема заключается в том, что прогресс тех, кто хочет мира, гораздо медленнее, чем тех, кто кричит в пользу войны. Мы видим, что эта эскалационная риторика прикрывает собой риторику мира. Мы видим, что международные институты все больше и больше политизируются, все меньше и меньше остается возможностей для диалога, основанного на здравом смысле", - констатировал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВиктор ОрбанРоссияВенгрияСамаркандЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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