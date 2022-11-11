Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830644565.html
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2022
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:02
2022-11-11T01:28
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
магомед даудов
польша
мвд польши
санкции в отношении россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672890_0:15:1077:622_1920x0_80_0_0_72bfa04b00b1072179cb60bcca38543e.jpg
ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против "команды Кадырова" из-за уничтожения в Донбассе польских наемников, воюющих на стороне Киева.Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.Командир "Ахмата" поблагодарил власти Польши за "признание"."Я им хочу сказать огромные слова благодарности, потому что они таким образом, получается, вознаградили нашу команду, отметив нас как тех людей, которые наносят им реальный ущерб. То есть "войску Дьявола", в котором состоит и Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы", — сказал Алаудинов.Алаудинов — 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.
https://ria.ru/20221111/svo-1830641692.html
польша
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672890_0:17:1077:826_1920x0_80_0_0_dc8cdb253693fa292d549f3658978809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апты алаудинов, магомед даудов, польша, мвд польши, санкции в отношении россии, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Магомед Даудов, Польша, МВД Польши, Санкции в отношении России, Донбасс, Украина
01:02 11.11.2022 (обновлено: 01:28 11.11.2022)
 
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе

Командир "Ахмата" Алаудинов связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе

Помощник главы ЧР, Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
Помощник главы ЧР, Командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против "команды Кадырова" из-за уничтожения в Донбассе польских наемников, воюющих на стороне Киева.
Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.

"За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой. Вот, я считаю, наверное, это как раз и послужило причиной того, что они вот так ополчились против меня и Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни. — Прим. ред.), ну и в принципе против команды Кадырова", — заявил Алаудинов РИА Новости.

Командир "Ахмата" поблагодарил власти Польши за "признание".
"Я им хочу сказать огромные слова благодарности, потому что они таким образом, получается, вознаградили нашу команду, отметив нас как тех людей, которые наносят им реальный ущерб. То есть "войску Дьявола", в котором состоит и Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы", — сказал Алаудинов.
Алаудинов — 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
00:25Специальная военная операция на Украине
Командир спецназа "Ахмат" отметил героизм морпехов 155-й бригады в Павловке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновМагомед ДаудовПольшаМВД ПольшиСанкции в отношении РоссииДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала