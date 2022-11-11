01:02 11.11.2022 (обновлено: 01:28 11.11.2022)
Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе
Командир "Ахмата" Алаудинов связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе
Помощник главы ЧР, Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против "команды Кадырова" из-за уничтожения в Донбассе польских наемников, воюющих на стороне Киева.
Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.
"За что они против нас ополчились? Единственная идея по этому поводу — это то, что они массово поляков погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой. Вот, я считаю, наверное, это как раз и послужило причиной того, что они вот так ополчились против меня и Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни. — Прим. ред.), ну и в принципе против команды Кадырова", — заявил Алаудинов РИА Новости.
Командир "Ахмата" поблагодарил власти Польши за "признание".
"Я им хочу сказать огромные слова благодарности, потому что они таким образом, получается, вознаградили нашу команду, отметив нас как тех людей, которые наносят им реальный ущерб. То есть "войску Дьявола", в котором состоит и Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы", — сказал Алаудинов.
Алаудинов — 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.