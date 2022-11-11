https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830644565.html

Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе

Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2022

Командир "Ахмата" связал санкции Польши с уничтожением наемников в Донбассе

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T01:02

2022-11-11T01:02

2022-11-11T01:28

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

магомед даудов

польша

мвд польши

санкции в отношении россии

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов считает, что Польша могла ввести санкции против "команды Кадырова" из-за уничтожения в Донбассе польских наемников, воюющих на стороне Киева.Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.Командир "Ахмата" поблагодарил власти Польши за "признание"."Я им хочу сказать огромные слова благодарности, потому что они таким образом, получается, вознаградили нашу команду, отметив нас как тех людей, которые наносят им реальный ущерб. То есть "войску Дьявола", в котором состоит и Польша, наносится максимальный ущерб, и хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы", — сказал Алаудинов.Алаудинов — 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.

https://ria.ru/20221111/svo-1830641692.html

польша

донбасс

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в мире, апты алаудинов, магомед даудов, польша, мвд польши, санкции в отношении россии, донбасс, украина