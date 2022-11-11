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Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/samoylova-1830816817.html
Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей
Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей - РИА Новости, 11.11.2022
Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей
Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:38
2022-11-11T16:38
шоубиз
оксана самойлова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети. Она приехала в свадебный салон и попросила пользователей Сети проголосовать за платья, которые показала в блоге. Блогер также указала стоимость каждого. По ее словам, она составила от 500 до 800 тысяч рублей. Однако ни одно из платьев девушка в итоге не выбрала. Также супруга Джигана сообщила, что никогда не выбирала свадебный наряд раньше.Блогер также поделилась историей о решении знаменитостей пожениться. Они не собирались регистрировать отношения, но их вдохновила красивая дата. Самойлова также вспомнила момент, когда рэпер сделал ей предложение.В этом году знаменитости отметят 10-летие совместной жизни. За годы брака у них родилось четверо детей. Ранее пара арендовала Эрмитаж для семейной экскурсии. По данным СМИ, стоимость услуги составила 80 тысяч рублей.
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оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
16:38 11.11.2022
 
Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей

Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в четырех платьях за сотни тысяч рублей

© Фото : @samoylovaoxana/InstagramОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : @samoylovaoxana/Instagram
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой

"Девочки, не согласитесь ли вы сегодня побыть моими подружками невесты?" – спросила Самойлова аудиторию.

Она приехала в свадебный салон и попросила пользователей Сети проголосовать за платья, которые показала в блоге.
Блогер также указала стоимость каждого. По ее словам, она составила от 500 до 800 тысяч рублей. Однако ни одно из платьев девушка в итоге не выбрала.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
1 из 4
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
4 из 4
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Также супруга Джигана сообщила, что никогда не выбирала свадебный наряд раньше.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой

"Я никогда не выбирала свадебное платье. А то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было", – призналась Самойлова.

Блогер также поделилась историей о решении знаменитостей пожениться. Они не собирались регистрировать отношения, но их вдохновила красивая дата.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
"Классная дата – 12.12.12. Не хотелось ее терять. Я купил в Баку кольцо и под подушку засунул его", – заявил Джиган.
Самойлова также вспомнила момент, когда рэпер сделал ей предложение.
"Я лежала, ела семечки, а ты с колечком подполз", – рассказала блогер.
В этом году знаменитости отметят 10-летие совместной жизни. За годы брака у них родилось четверо детей.
Ранее пара арендовала Эрмитаж для семейной экскурсии. По данным СМИ, стоимость услуги составила 80 тысяч рублей.
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ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
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