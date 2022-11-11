https://ria.ru/20221111/samoylova-1830816817.html

Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей

Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей - РИА Новости, 11.11.2022

Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей

Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:38

2022-11-11T16:38

2022-11-11T16:38

шоубиз

оксана самойлова

джиган (денис устименко-вайнштейн)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети. Она приехала в свадебный салон и попросила пользователей Сети проголосовать за платья, которые показала в блоге. Блогер также указала стоимость каждого. По ее словам, она составила от 500 до 800 тысяч рублей. Однако ни одно из платьев девушка в итоге не выбрала. Также супруга Джигана сообщила, что никогда не выбирала свадебный наряд раньше.Блогер также поделилась историей о решении знаменитостей пожениться. Они не собирались регистрировать отношения, но их вдохновила красивая дата. Самойлова также вспомнила момент, когда рэпер сделал ей предложение.В этом году знаменитости отметят 10-летие совместной жизни. За годы брака у них родилось четверо детей. Ранее пара арендовала Эрмитаж для семейной экскурсии. По данным СМИ, стоимость услуги составила 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221110/lerchek-1830434550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)