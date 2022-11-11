Самойлова выберет платья для годовщины свадьбы за сотни тысяч рублей
Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в четырех платьях за сотни тысяч рублей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова отметит годовщину свадьбы с певцом Джиганом в четырех платьях. Она подбирала наряды совместно с подписчиками в своей соцсети.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
"Девочки, не согласитесь ли вы сегодня побыть моими подружками невесты?" – спросила Самойлова аудиторию.
Она приехала в свадебный салон и попросила пользователей Сети проголосовать за платья, которые показала в блоге.
Блогер также указала стоимость каждого. По ее словам, она составила от 500 до 800 тысяч рублей. Однако ни одно из платьев девушка в итоге не выбрала.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
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Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Также супруга Джигана сообщила, что никогда не выбирала свадебный наряд раньше.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
"Я никогда не выбирала свадебное платье. А то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было", – призналась Самойлова.
Блогер также поделилась историей о решении знаменитостей пожениться. Они не собирались регистрировать отношения, но их вдохновила красивая дата.
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
"Классная дата – 12.12.12. Не хотелось ее терять. Я купил в Баку кольцо и под подушку засунул его", – заявил Джиган.
Самойлова также вспомнила момент, когда рэпер сделал ей предложение.
"Я лежала, ела семечки, а ты с колечком подполз", – рассказала блогер.
В этом году знаменитости отметят 10-летие совместной жизни. За годы брака у них родилось четверо детей.
Ранее пара арендовала Эрмитаж для семейной экскурсии. По данным СМИ, стоимость услуги составила 80 тысяч рублей.